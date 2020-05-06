在就職困難的這個世代仍存在著性別不平等的根深蒂固的觀念，女性們除了被寄望著生兒育女的責任，同時還得兼顧工作，甚至有些單身的女性幾乎無法在社會上自立更生。《瀕窮女子》一書中，訪問到日本介於16至47歲共47名女性，分別就家庭安全網、職場現況、結婚生子問題、政府政策等面向，探討女性瀕臨貧窮的風險，探討究竟為何「女子貧窮為何不易被看見？」。

【精選書摘】

二○○八年，媒體大幅報導了一名在和民餐飲集團工作的二十六歲女性正職員工，在進入公司兩個月後過勞自殺的新聞。該名女性員工在幾乎沒有員工培訓的狀態下，被分派到店裡負責部分廚房業務，每天開店前下午三點進入店裡工作到深夜三點，忙碌的週末要工作到凌晨五點，每個月加班一百四十個小時，遠遠超過了過勞死判定標準的八十個小時。報導指出，店裡還有許多以「自願性質」為名的無支薪勞動與早晨訓練，讓該名女職員幾乎無法休息。勞動基準監督署坦承其為過勞自殺，受害者家屬向該公司提告，要求損害賠償。二○一五年底，和民以支付一億三千萬日幣的賠償金，以及研擬防止類似事件再度發生的策略為條件，與家屬達成和解。

不僅僅這名女性，二○○九年，受到年輕人歡迎的服飾廠商「CROSS Company（現為STRIPE INTERNATIONAL）」也遭判定造成職業災害——一名女性大學畢業進入公司五個月後成為店鋪負責人，因極度過勞、壓力導致死亡。

一直以來，「過勞死」和「過勞自殺」被視為拚死拚活工作的男性上班族象徵，與年輕女性八竿子打不著，究竟這些女性又為什麼會被逼到選擇自殺呢？

主要為年輕人提供勞動諮商的非營利法人組織POSSE，一年有一千件以上來自年輕人「工作到身體破破爛爛，最後得了憂鬱症……」的諮詢，統計勞動諮商案件後，發現數量、內容上幾乎沒有男女的差別。

POSSE員工表示：「無論男女，詢問最多的都是長時間勞動與公司沒有支付加班費問題。」源源不絕的電話打來說自己因為過勞被逼到憂鬱症，沒有人可以商量。

大學畢業後剛進入中型製造商的谷由貴子（二十八歲）也是其中一人。較一般人晚進大學的由貴子，雖然找工作時歷經一番苦戰，卻成功取得了正職員工身分。由貴子在公司附近租了公寓，幹勁十足地進入公司，然而，等著她的卻是幾近「血汗企業」的工作合約。

由貴子說，在經過員工培訓來到簽署工作合約的階段，才知道自己的薪資包含了固定加班費。所謂的固定加班費，就是公司事先設定加班費，不支付超過的部分。這是血汗企業壓低人事費用、隱藏員工長時間勞動事實的常用手法。

當初，由貴子考量到一個人生活，受到「月薪二十萬圓起」這樣的好條件吸引，而原來那是包含了一個月六十個小時固定加班費六萬圓的金額，扣除稅金與離職儲金後，實際收入為十五萬圓左右。不過，雖然覺得合約有違當初說的，由貴子還是無法回頭，只得簽名。

之後，由貴子被分配到要持續接電話到深夜的客服中心，一上任便開始了平均一天工作十二小時的長時間勞動。此外，公司以由貴子家可以徒步到公司為由，頻繁派給她大夜班。

「她一開始聯絡我們的時候，還能思緒清晰地談論自己的狀況，可是過了一段時間再打過來，從一開始就哽咽，感覺精神已經緊繃到極限。她說自己一回神，才發現包包裡放了她應該沒有去借的圖書館書籍，桌子上擺著涼麵醬油卻沒有買的印象……雖然有收據，知道自己應該是有好好結帳，但完全沒有當時的記憶，非常害怕。」（POSSE員工）

由貴子最後陷入無法上班的重度憂鬱狀態，目前離職持續就醫中。難道在被逼到那個地步前沒辦法做些什麼嗎？首先，由貴子為了工作才剛搬到一處新的地方，沒有一個認識的人可以商量，也不可能依賴養大自己的單親媽媽；即使想要尋找新工作，也因為連續的深夜值班，時間上和體力上都沒有餘裕，回頭要再找工作時一直找不到，也不覺得自己能輕易找到下一份工作，因此，即使在那樣的狀況下也無法輕易辭職。

（本文摘自《瀕窮女子》/ 大塊文化 提供）