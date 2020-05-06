近日，香港一名小學老師在替小二學生上「鴉片戰爭」相關歷史時，竟指稱英國是為了要消滅鴉片才會發動戰爭，引起家長和網路上一片譁然。校方在上月30日時已發布道歉聲明，然而香港教育局並不能接受，本月4日校方又再度表示已成立調查委員會，將更加深入的調查該起事件。

綜合當地媒體報導，嗇色園主辦可立小學二年級常識課的網路教學影片中一名教師稱「英國發現中國當時好多人吸食煙草，問題相當嚴重，所以他們為了消滅這些叫做鴉片的物品，就發動了這場戰爭」，陪同孩子一起上課的家長看到後相當憤怒，立刻要求該校校長對於該名老師扭曲歷史的行為進行處分。而這段影片也被流傳至網路當中，引起各界一陣譁然，工聯會的鄧家彪更拍攝5分鐘的短片抨擊，香港教育工作者聯會的主席黃錦良也出聲怒批：「荒謬、顛倒黑白、誤導學生、不負責任」。

可立小學在上月30日發表聲明，承認該片段確實為學校網路教學所用，其中有部分內容不正確，已經即時重新整理有關資料，並對造成該起事件感到抱歉；不過香港教育局發言人則表示教材內容明顯失實，實在不能接受，因此會向學校跟進相關事件，查明真相；本月4日可立小學也宣布已成立調查委員會，將會深入調查該起事件，並就涉及的問題進行全面性的檢視與處理。