一名為憂鬱症所苦、想放棄生命的醫生，為更靠近死亡而選擇急診科。每天診治不斷被送進急診室的瀕死病患，他親眼目睹生命的不可預測，並從中汲取活下去的意義。器官衰竭的年長者、氣爆燒傷的工人、無法言語的受虐嬰孩，往返急診室的患者所背負的故事，映照出生命的脆弱和社會制度的不公義。

身處生死攸關的絕境，我們遭逢苦難、應對焦慮、叩問存在的意義，並費盡全力頑強地抵抗。這是人生。《精疲力竭的一天》是南宮仁的第二本散文集。這本書收錄了急診室各形各色的現場故事，以及苦撐過無數日子的醫者心聲。想放棄生命的醫生，如何接住病患的生之渴求？動人卻如同懺悔般的文字，細細描繪出這些將死之人的生之瞬間。

【精彩書摘】

●劃出死亡瞬間的界線

醫學歸屬於科學的範疇，所謂科學大致上來說，就是描述特定的自然現象，並以客觀數值證明。因此，醫學院學生必讀的眾多教科書，大體上皆以下列方式進行陳述，「血壓的正常值收縮壓為一百二十到一百四十毫米汞柱（mmHg），舒張壓則為八十到九十毫米汞柱；如果比這數值低的話是低血壓，較高的話則為高血壓。」醫學以明確的方式將人體數值化，人類的血壓在一定的範圍之中，客觀地認定這些數值如何區分為正常與異常。

醫學院時期的學生必須背誦許多類似的理論內容，但當時的我總對其中一件事感到相當好奇。醫學終究是操縱人生死的一門學問，那麼在醫學上該怎麼用客觀的方式來陳述「死亡」或是「死亡的剎那」呢？人究竟在哪一個瞬間會被定義為「死亡」呢？我心中的疑問無法輕易地解開，那時的我仍不過是有很多東西要學習的學生，然而身為一個人，我所感受到對死亡根源性的好奇心絲毫沒有消失。當教科書裡提及「死亡」時，為了避免定義死亡，或是對死亡定義太過籠統的說明，通常以「死亡的可能性很高」或「也許會致死」的語言來表現，結果沒有任何一段文字可以痛快地消除我心中的疑問。我只能猜測成為醫生之後，才可能領悟到死亡的沉默真理吧。

曾經對死亡茫然的我成了在醫院工作的醫生，只要是有醫生執照的人，都可以做出具有法律效力的死亡宣告。不過，沒有經驗的人很難適切做出判斷，因此即使正式成為醫生，第一次遭遇病患的死亡仍須以旁觀者的身分，觀察其他有經驗的醫生進行宣告。第一次親眼目睹死亡的那一天，那時我才終於真正領悟「死亡瞬間」，也理解了為何教科書裡幾乎沒有提及「死亡瞬間」的理由。

那是一位接受腦部手術的重症患者，當他的心臟停止跳動之際，我馬上飛奔過去為他做心肺復甦術。我不停地反覆用力按壓他的胸口，沒有任何戲劇性的事情發生，時間只靜靜地流逝。負責指揮的住院醫生專注地看著監控螢幕，喃喃自語地說道：「兩次腦溢血手術，壓到了腦幹，一個月期間都沒有自主呼吸，心臟停止後二十六分鐘內都毫無反應。唉，現在看來已經不行了。」他皺著眉頭，突然抬起手看向手錶說：「死亡時間一點十八分。」

就這樣，死亡的最初無法以任何明確界線劃分。一個人失去了意識與呼吸，心臟停止跳動，所有機能都停止了，在自然狀態下將這個人就這樣放置不管，不加以急救處置，也不會發生任何奇蹟，一定會死去。若沒有任何醫學上的幫助，心臟停止跳動與死亡其實是同義詞。如此，當失去生氣的心電圖顯示出水平直線的那一瞬間，就可說是人死亡的剎那；但在醫學上，並不會定義那一刻為死亡瞬間，因為透過醫學的努力與幫助，還是有可能把那個人救回來。

所謂的心肺復甦術，就是在體外對人的心臟反覆按壓的一種行為，即使心臟自主停止，若經由人為施予壓力反覆按壓，在某種程度上仍可以代替心臟功能。在勉強人體血液循環的狀況之下，如果可以找出心臟停止跳動的原因，並且予以矯正的話，就能讓患者的心臟重新自主跳動，這時我們會說這個人「活過來了」。

判斷死亡一個人與否，是綜合考慮患者心跳停止的狀態，斟酌目前所能採取的醫學處置與努力之後，確定這位接受心肺復甦術的患者絕對不可能有機會救回來的時候，所下的決定。救回來的可能性必須為零才行，若能毫不留戀地確信這一點，醫生即會停止所有的努力、宣告死亡。大致來說，心臟在停止跳動三十分鐘以上仍無法恢復自主心跳，同時處於無法恢復的無意識狀態，醫生就會出現放棄的念頭。有時明明就站在死亡的界線上，但過了一個小時的努力後，也可能再度回到他曾踩踏過的「生之地」；反之，當醫學上的努力完全停止的那一瞬間，希望回到了「無」，而患者必死無疑。所以在那一剎那，需要確信救回來的可能性為零才行，醫生經過如此苦思後，最終才能做出不治的宣告。

這判斷與宣告的職責交由最清楚這名患者的醫生全權決定，而死亡的那一瞬間也只限定由他一個人來判斷。甚至連正式的說法也沒有一定，「已經過世了」、「已經走了」、「死亡時間兩點二十三分」、「病人ＯＯＯ現在已經過世了」、「雖然我們醫療團隊已經盡最大努力了，可是患者還是過世了。」這些全都是同樣的意思，只要聽這些話能夠理解，亡者現在已經永永遠遠離開自己身邊，不管說什麼都無濟於事。

一開始決定要放棄急救這件事本身是相當困難辛苦的，因為這就像是在那一瞬間，我將這個人的全部希望統統都剝奪一般，即使腦海中已經將整個情況整理過後，確認在機率上不會發生的事情，也難以將這個想法從腦海裡抹去。這個人的死亡之中，難道沒有我的一丁點過失添加其中嗎？如果真是這樣，不管怎樣的努力都要再試試看不是嗎？難道奇蹟不會降臨在這人身上嗎？把這些可能成為變數的所有可能都想過了一遍，然後直到徹底絕望，判斷一個人死了，這件事本身就帶給人心理上極大的壓力。

戰勝這個想法與下定決心，醫生了解了不管自己開口做了死亡宣告前與後，亡者的狀態完全不會有所改變，但是這一切只是要有個人出面劃出這條界線，世界秩序才能正常運轉。這個人可能已經死了好一陣子了，但是必須得到醫生開口將放棄的話語吐出嘴的那一刻，這個人才能正式地成為死者。或許這條未知的界線，每次將人們劃分在生者與亡者的這條界線，最終是醫生必須要做的職責。

我至今仍然無法忘記自己第一次做出死亡宣告的那一瞬間，一位癌症患者在家中突然昏倒了，等到急救隊員趕到時心跳已停止了，當他被送到我面前時就是這樣的狀態。如家屬所言，他全身上下滿布著抗癌的各種痕跡，對一連串的醫療處置半點反應也沒有。我看著那一動也未動的僵直四肢，與這一片混亂中不停被按壓的胸口，第一次直覺該是宣判死亡宣告的時刻，但與此同時卻盈滿強烈的恐懼。

雖然身體忙碌又焦躁不停地動作，但第一次要下這樣的判斷，我仍在腦海中慎重再慎重地思考。心臟停止跳動，失去所有反應的狀態已過五十五分鐘了，不管期待奇蹟或是偶然，這個人要想重新返回這世界已經相當困難，即便如此，最後一刻我仍然猶豫不決。過了已經比一般心肺復甦術施行還要更長的時間、這一切我確定真的無法挽救的程度，但其實這個人好久之前就已死去了。

不過，清楚目睹所有過程的家屬們，絕對不會這樣想的。不久前仍一起聊天、深愛的人昏倒了，急救隊員疾速飛奔而來，毫不猶豫地施予心肺復甦術，馬上就送到醫院了，接手過後的醫護人員顯得苦惱，仍然繼續不停地按壓胸部，並且持續灌氣。對在一旁看著全部過程的人來說，內心抱持著期待是理所當然的。過了一會兒，我艱困地開了口，第一次宣告死亡。「兩點二十三分，我們醫療團隊盡了最大努力，但他仍然過世了。」在我說完話之前，他還是一個活人，但在我張嘴宣告他的死亡的那一瞬間，他成了死人。從家裡急急忙忙趕來的家屬們，由於那一瞬間降臨的死亡，全都感到極度悲傷，一下子嗚咽地痛哭失聲。

現在變成一具屍首的那個人，以及圍繞在他四周突然響起的哽咽哭聲，悲傷的冷空氣襲捲而來。在一群極度悲痛的人們之中，只有我要獨自裝作沒有任何情緒，很難撐過去。當死亡宣告從我口裡吐出，一吸氣，彷彿悲痛沉重的空氣充滿整個肺部，不知道怎麼回事，圍繞他的過去與現在，每一瞬間交織在腦海中，使我眼眶發熱、再也沒辦法說任何話了。從那時開始，無計可施的我只能努力讓自己變得遲鈍，但我也只不過是沒辦法忍受當下悲傷的一名凡人。那天我不自然地往房裡跑去，好一段時間沒辦法走出房門。

隨著時間流逝，我已經成為一個可以冷靜計算機率、對悲傷也有一套忍耐方法的平凡醫生。然而我仍本能地對宣告死亡的那瞬間感到恐懼，雖然是科學的瞬間，卻也是唯一無法交到科學手中負責的一刻：一個人由其他人在模糊不清的時間區塊裡，劃下的一條界線之下，成為了亡者。那毫無疑問必定使人沉浸於悲傷的一瞬間，往後的我仍會一直為這瞬間的命名繼續苦思煩惱著。

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(本文摘自/《精疲力竭的一天：雖然想死，但卻成為醫生的我2》/時報出版)