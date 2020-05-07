Pokémon GO為了紀念遠距團體戰登場，在2020年5月6日18:00至19:00時間，進行遠距團體戰晚餐約會，而頭目寶可夢則是騎拉帝納（別種形態），不僅如此，本周六還將舉辦布魯限定調查活動，只要完成調查中50個課題，就能獲得捕捉妖精寶可夢布魯的機會，各位訓練家千萬不要錯過啊！

Pokémon GO於2020年5月6日18:00至19:00，開放等級5以上的訓練家，可至商店道具區塊，以100枚寶可幣交換1張遠距團體戰入場券，或以250枚寶可幣交換3張遠距團體戰入場券，若使用「遠距團體戰入場券」，可參加附近顯示的團體戰，或地圖上可點擊進入的團體戰。

錯過遠距團體戰的訓練家也別難過，2020年5月9日(星期六)8:00至22:00，還有布魯限定調查活動，在限定時間內完成課題，就能獲得捕捉妖精寶可夢布魯的機會，甚至還有可能遇到異色布魯，而該活動也與「Pokémon GO Safari Zone in Philadelphia」售票活動及「世代大挑戰 2020：城都」同時舉辦。

好康活動玩不完！2020年5月17日11:00至17:00，薰香日活動即將登場，由於薰香會吸引利牙魚出現，因此水屬性寶可夢、惡屬性寶可夢和利牙魚出現機率比平常還高，水屬性寶可夢、惡屬性寶可夢每小時輪替出現，活動期間內有機會遇到墨海馬、圓蝌蚪、保母曼波、黑暗鴉和勾魂眼等寶可夢，假若運氣好，還有可能遇到滑滑小子喔！