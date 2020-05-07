台灣民眾愛吃燒烤、火鍋，而吃到飽食材多樣，因此有成為不少人的選擇。有一名網友提到，突然想到很久沒有吃燒烤吃到飽，而店家提供的食物多元，其中包括棉花糖、白飯及燴飯等，但有些食材看在他眼中，反而顯得有些多餘，好奇其他人吃燒烤吃到飽時，認為點哪樣食材吃最浪費，引發網友討論。

一名網友在PTT表示，最近在中午用餐期間，突然想到很久未吃燒烤吃到飽，讓他口水直流，但想到吃到飽食材多樣，店家會提供棉花糖、零嘴、沙拉等，有些甚至會以冰淇淋品牌吸客，儘管食物多樣性高，但有些對他而言反而很多餘，甚至很容易飽，好奇詢問「燒烤吃到飽點什麼最浪費？」。

不少人認為，澱粉類與飲料最佔胃，飽了就吃不了其他食材，反而很浪費(示意圖/達志影像)

不少網友紛紛回應「汽水」、「泡菜、牛肉飯吃到飽」、「冰淇淋吧！還挑牌子，幹嘛不去冰店吃」、「地瓜」、「魯肉飯，牛肉飯」、「含糖飲料，尤其是粉調的奶茶」、「白飯、炸物」，其中最多人認為，「澱粉類，例如：滷肉飯、牛肉飯」及「飲料，無論碳酸還含糖飲料」，這兩類最容易飽、易佔胃很浪費。

還有人認為，本身吃燒烤就不划算，「燒烤吃到飽CP值超低，烤的時間很長，吃不到太多，火鍋吃到飽比較划算，好幾盤肉丟下去一起煮，爽吃好幾盤」、「吃燒烤吃到飽，建議人越少越好，因為人太多烤肉有限」、「燒烤吃到飽，重點在爐火的溫度，很多故意將碳火溫度弄很低，讓你烤很慢才會熟」。