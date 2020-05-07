許多人長期有胃食道逆流、胃痛、脹氣等困擾，在久治不癒的情況下，甚至慢慢選擇習慣它，與這些不舒服的症狀「和平共處」，但也時常處於憂慮狀態，不知道病症何時又會復發，有時痛到吃止痛藥都沒有效，參加聚會與親友大快朵頤時，總提心吊膽怕吃到忌口的食物，自律神經失調症郭育祥醫師提到，舒緩自律神經失調便可解決胃腸不適問題。

「就算是年夜飯，我也一樣只敢七分飽，然後還要特別挑一些好消化的，那些年節大菜根本跟我無緣。」自律神經失調症郭育祥醫師表示，曾經在診間多次聽過類似的語句，的確也很為這群長年飽受胃疾所苦的朋友不捨。倘若您的胃腸不舒服，起因乃自律神經失調，透過正確治療失調便得以舒緩，種種不舒服的症狀就會消失。

但他提醒，雖然久久未癒的胃腸問題，有許多都是由自律神經失調引起，但這並不表示，胃腸不舒服「一定」都是失調所造成，仍有極少數人是因惡性腫瘤，或其他不應該存在於胃腸系統的病變，導致胃腸一直不舒服，假若有胃食道逆流、脹氣或胃發炎等問題，還是必須要經專科醫師診斷檢查，絕對不要自己判定。

不少人因胃痛問題，飲食上更加注意，只要吃錯食物，都可能造成不適(示意圖/達志影像)

最基本也最重要的，我們必須先了解感覺不舒服的這個器官，本身是否有明顯異常或變化，即便以自律神經失調症專門醫師的角度來看，癌症發生率雖不高，但再低的機率都不能代表不會發生，再朝自律神經失調的方向診斷或調養前，一定得先將基礎檢查完成，例如：胃鏡、大腸鏡、電腦斷層等，排除器官本身病變的可能性。

以門診實際臨床經驗來說，真正自律神經失調症的患者，不僅做過基本檢查，許多患者甚至檢查不只一項、一次，但檢查報告卻都顯示「正常」，在找不出原因的情況下，又擔心自己恐患嚴重的毛病，甚至是絕症，其實不要太絕望，可轉往朝自律神經失調的方向進行檢查。

特別是當您不只胃腸不舒服，有時還會伴隨出現晚上睡不著、白天也會莫名其妙地緊張、感覺胸口悶悶的、心跳不規則的加速等，這些很可能是因自律神經失調，導致身體整個亂了套。無法平衡的情況不僅出現在消化系統（涵蓋口腔、食道、胃、腸等），也會帶來胃食道逆流、脹氣、吞嚥困難、消化不良等問題。

也可能出現在呼吸系統，容易造成胸悶、心悸、頭暈、失眠，或是影響泌尿、生殖、內分泌等系統，導致頻尿、性功能障礙或肥胖等各式各樣的問題，只是這些不舒適感相對於胃腸而言，反而沒有嚴重到感覺需立即就醫，因此患者只會專注在胃痛、胃食道逆流…，因而忽略更全面性的健康，一旦失調情況改善，自律神經恢復正常，生活上的工作、課業也才能更全力表現。

(文章由郭育祥診所 提供)