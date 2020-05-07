新馬甜心DJ尺度全開，大秀無邪天使臉龐與撩火犯規身材！自爆直播刷碟狂放「電」、健身美體有方法，IG美照功臣全靠「它」～

來自新馬的人氣女DJ─藍星蕾，對於部分讀者來說可能還是生面孔，即便第一眼總給人個頭嬌小、甜美可人的「初戀系」印象，不過實際上來頭卻不小，貴為亞洲百大女DJ的她，曾被譽為亞洲新一代全能女神，天生雪白般透亮膚色，搭配萌萌大眼以及迷人S曲線，一個眼神、一個微笑，不僅秒殺少男心，就連女孩也能被她的純真性情收服。然而，鍾情於傳思與硬派電子音樂的她，殊不知也是從古典樂起家，有良好的音樂底子，不但會彈鋼琴，還會拉小提琴，可以說是多方實力兼具的才女，讓人很難不「真心愛上蕾」！

藍星蕾 初戀系DJ 電玩絕緣體(圖/尖端出版社 提供)

今天，星蕾洋溢甜美笑容初次蒞臨咱數位現場，不藏私為誌友們展現最多面向的她，同時不忘分享她的DJ心路歷程和細聊數位生活喔～

蕾蕾，恭喜推出個人數位寫真《真心愛上蕾》，這次帶來哪些造型風格與意境感受？取景方面有哪些巧思？

Ans：這本寫真書一共集結40種主題，拍攝了戶外巴峇里島風格、祕境溫泉泡湯、洗車女郎、弓箭太陽女神等，不僅要帶給大家陽光歡樂感，同時更結合DJ身分，融入許多電音元素在裡頭，偷偷透露這次尺度大開，敬請期待囉！

哇！40種意境主題真不簡單，自己最喜歡哪一個系列？拍攝過程中曾遇到挫折或有哪些趣味談嗎？

Ans：自己最喜歡溜冰鞋系列！因為我自認平衡感差，至今仍學不會騎腳踏，所以在邊拍邊玩邊學與跌倒中，呈現出相當「玩」美的少女感，很滿意；另外，整個我認為最大難題是天氣，尤其外拍很多時候都要追著陽光跑，只要天空不作美或碰到陰天就會停拍，難免影響進度壓力大；而讓我印象深刻的一個場景是，為了讓泡湯情境裡的花朵呈現綻放狀態，必須在寒冬裡浸泡在10度冷水中，所以整個泡冷湯的過程不斷起雞皮疙瘩（笑）；還有值得一提的是，DJ系列照片是真槍實彈上場播了一場2小時的DJ秀，搭配七十年代的霓虹燈，非常過癮～

聽起來真是收獲滿滿、回憶滿載呢！在寫真書中不難看出美胸、翹臀與雪肌好身材，令人好奇日常會從事哪些魔鬼訓練或保養程序呢？

Ans：每週都會固定上健身房，像是在疫情比較沒那麼嚴重時，一個禮拜就會去三次，前陣子出外景錄玩美食節目時，前輩們也會一起督促我，陪同到附近公園跑步、外加TABATA燃脂，下通告後還加碼去游泳，真的不瘦都難（笑），當然，運動之餘也要搭配飲食雙管齊下才能達到最佳成效，所以教練都會寫好菜單給我，大致上就是「早吃碳水、午吃肉類、晚吃纖維素」的飲食模式。

藍星蕾 初戀系DJ 電玩絕緣體(圖/尖端出版社 提供)

除了發行寫真書外，最近還有哪些演藝工作動態可搶先曝光？

Ans：目前預計在五月初，會播出先前跟小鍾哥在愛玩客一起主持的外景節目，而其他時間大部分時間都在DJ表演，另外，最近也正在籌備與馬來西亞歌手黃明志合作發EDM單曲，約莫在八、九月上線。

不僅是Model、演員和直播主，本身還是人氣DJ，擅長哪種電音曲風？自己最欣賞的全球百大DJ是？

Ans：之前主要以Trance傳思音樂為主，近期則偏向播Hard Style和Big Room電音曲風，日前在台灣演出時，曾把著名古典鋼琴樂曲卡農改成EDM版本，受到滿大迴響，而我最欣賞的一位女DJ是Juicy M，以前看過她的LIVE演出，非常擅長帶動現場氣氛，再加上音樂時常震撼到我內心，是一位能兼顧家庭與熱忱的實力派DJ。

不過近期受疫情影響，許多大型音樂活動被取消，蕾蕾有考慮開直播來場線上播歌嗎？

Ans：這次疫情真的影響很大，不但不能出國，很多夜店也都暫時歇業，所以近期確實有與公司商量用FB直播，讓大家在家裡也能享受如同音樂祭和夜店般的樂趣，到時候歡迎大家一同來同樂囉，呵呵。

藍星蕾 初戀系DJ 電玩絕緣體(圖/尖端出版社 提供)

重點來了，才貌雙全的蕾蕾，可否透漏私下欣賞的另一半類型？

Ans：基本上外型乾淨俐落就OK，但比起外表，我更重視內在，由於16歲就接觸娛樂圈，身邊男性友人大多是高顏值，所以反而覺得心思成熟，以及會替未來著想的人更吸引我，還有一點是必須能接受我DJ工作的型態，這點很重要！

那也聊聊挑選數位產品通常秉持的條件準則為何？對色系有無偏好？

Ans：坦白說外型好看、設計有質感的產品，難免吸引我的目光，但除了外觀工藝之外，也會要求品質、功能簡單易用且耐用性高，畢竟平時生活忙碌，外加自己神經滿大條（笑），所以如果東西買回來沒多久就壞掉，會讓我不願意再回購。至於最愛的色系是粉藍和粉紅色，針對某些家電產品則喜歡挑選亮麗的大紅色。

近期有哪些數位慾望清單嗎？

Ans：有！最近正好在經營YouTube頻道，所以想入手一台MacBook Pro筆電，目前鎖定大容量、性能好且讀取速度快的機種來剪片和創作音樂。

原來咱蕾蕾也有個人的YouTube頻道，大夥還不快手刀訂閱起來！對了，常在IG上發美照福利粉絲的妳，愛用的拍照神器是？最常用哪些修圖或濾鏡App？

Ans：私下最常用iPhone 11 Pro拍生活照，偶爾也會拿Canon M50相機拍個人照，而我不可或缺的修圖軟體名單是「天天P圖」，就算素顏也能拍出美照，另一個愛將是「Lightroom App」很適合用來修戶外大景或是調色。

藍星蕾 初戀系DJ 電玩絕緣體(圖/尖端出版社 提供)

近期爆紅的任天堂遊戲《集合啦！動物森友會》和《健身環大冒險》，有玩過了嗎？

Ans：沒有耶！那是什麼？（笑）其實我私下完全不打電動，先前也是為了上節目才學會玩狼人殺和財神爺，也許有人會認為我外表看起來很會打牌、打麻將，但實際對遊戲類一竅不通，還在努力學習中。

最後，聊聊對於接下來演藝事業的期許？

Ans：這次籌備許久的第二本寫真書預計在七、八月發行，接著則有單曲推出，因此，希望屆時宣傳順利且新作品受大家肯定與喜愛，此外，最近也開始練習舞蹈，並預計年底到國外學習表演相關課程，期許帶給大家更多才多藝且多元面向的自己。

藍星蕾 初戀系DJ 電玩絕緣體(圖/尖端出版社 提供)

本名：藍星蕾

英文名：Amber Na

生日：11月5號

星座：天蠍座

血型：O型

身高：160公分

體重：45公斤

三圍：34E、25、35

學歷：奧林匹亞大學 法商碩士畢業

語言：中文、英語、閩南語、馬來語

國籍：馬來西亞

『寫真書』

2020年：「真心愛上蕾」藍星蕾數位寫真（含影音電子書）。

『經歷』

2016年獲得亞洲百大女DJ。 2018年獲得亞洲百大女DJ第87名。2019年獲得亞洲50女DJ第47名。2019年獲得亞大區25大女DJ。新加坡最佳女DJ排行榜亞軍。

『節目』

「綜藝大熱門」、「小明星大跟班」、「飢餓遊戲」、「國光幫幫忙」、「安安大明星」、「台視17唱」、「神Me挑戰賽」、網路節目「安安大明星」、「大哥開什麼東西」。