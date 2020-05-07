部長搖頭、立委看不懂 紓困算式考數學？（影片取自YouTube/中天新聞CH52）

新冠肺炎疫情衝擊民生，儘管台灣防疫成效斐然，但各行各業尤其是觀光業仍舊受到重創，政府推出的一萬元擴大紓困昨（6日）正式上路，沒想到卻出現各種亂象，就連基層公務員也搞不清楚狀況，引爆民怨四起、罵聲不斷。就有網友揭露暗黑內幕，痛批「一堆不缺錢的人貸個五十萬甚至更多出來玩玩，真正缺錢的人為了一萬還要折騰半天！」

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO文狂酸，直言此次紓困的最大獲利者其實是銀行，「大家都搞錯了！政府的紓困是幫銀行紓困，讓銀行賺利息的，不是我們老百姓！」他指出，「政府擔保銀行出錢，可是需要的人卻拿不到，然後一堆業務到處找根本不缺錢的人去辦紓困，撐高辦理的數量給政府來炫耀自己的政績，而真正需要幫助的人還是看的到吃不到！」

他接著又說，「有需要紓困的企業信用評級怎麼可能會高，一堆不缺錢的人貸個五十萬甚至更多出來玩玩，真正缺錢的人為了一萬還要折騰半天…」

原PO分享身邊的案例，指出一堆人不想辦貸款，可是往來的銀行卻因為缺業績，不斷找人去辦，而真正有需要的人不是信用評分過不了就是被威脅，「還有銀行說你如果辦了這個紓困貸款，企業會被評為資產不良的企業，會影響公司往後需要大筆貸款的審核」。讓他不禁痛批「政府的好意我非常認同，但執行面真的需要把關，現在搞得需要的人拿不到，不需要的人人家送錢上門！」

貼文一出隨即引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「真正有需求的人辦不過的比例實在是太高了，反而那些不缺的人隨便辦都過」、「聽到朋友說個人紓困貸款戶頭裡面至少要有十萬才辦的下來，我就笑了」、「真的笑話一堆！還有老闆坐在家裡專員直接上門辦到好，問題是他就不缺錢啊」、「只能說排富太過分，看親人存摺也是，都有繳稅還不能領，沒繳稅的都領的到」、「別提了…前幾天去問了自營商紓困貸款，發現也不是我們這種個人公司能夠辦理的，需要一堆的商業文件（都是要有請會計師的公司才有辦法拿出來）。說真的，要是我規模大到月營業額超過50萬，請的起會計師，我紓困個屁啊？行員很委婉的表達了月營業額不到50萬的『小公司』很難辦的成功」。

也有網友狂酸「817你敢嘴？」、「所以很會選舉跟很會執政是兩回事」、「我就是817其中一個，但是不代表我要盲目支持，錯了就是要罵」、「重點是錯了就認，不要拖一堆部長拿來當擋箭牌！」、「牽拖其他單位真的很扯，行政院是各部門的管理單位，拖底下的人代表你的能力有問題」。