萬元紓困之亂！簡化程序後 仍問題一堆（影片取自YouTube/中天新聞CH52）

新冠肺炎疫情肆虐，重創台灣各行各業，大批民眾生活受到巨大衝擊，對此，政府提出紓困方案，卻礙於種種限制引爆民怨。就有網友吐槽，本次紓困最大苦主，莫過於「中產階級勞工」，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（7日）在PTT「HatePolitics板」以「吵半天，全面發放啦」為題，PO文指出，「說真的，紓困這個事就是搞砸而已，你要怎麼認定都有困難。如果民眾看到比他有錢的可以領，他會作何感想？還啥認證嘞！最慘的都是老實繳稅的中產勞工啦！」甚至開玩笑表示「不如認賠全面發放停損，大家有錢就會閉上嘴了！」

貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛留言吐槽「想要排富，但設計不良，更慘」、「財政紀律咧，大灑幣政府要上線了嗎？」、「全都不發會崩潰，只好全部都發」、「其他行業都沒有勞工要求這麼嚴格，在那作繭自縛」、「反正你領不領，這個債都會留給後面的人，所以領吧！只是不讓你輕鬆領，還要去排隊」、「拿納稅人的錢去給窮人…共產主義？」

不過也有人認為「這是紓困，跟爾後發錢消費的不同，紓困本來就不能亂發，只要受影響無薪假的企業，政府另外有補助，屬於勞工範圍，別混為一談」、「可以領到的人，該走的程序就去走，別機機歪歪的已經很好運了」、「繼續吵可能就全發了，因為還是有申請不到的人，就會一直鬧」。