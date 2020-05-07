全台共有368個行政區，每座城市極富特色，日前就有網友好奇「汐止是一個怎麼樣的地方？」貼文一出隨即掀起網友熱議，更有不少人一面倒，崩潰直指汐止是新北市最有名的潮濕區，「除濕機幾乎每天都要開」。

原PO昨（6日）在PTT「八卦板」PO文透露，友人日前換了新工作，打算在汐止租屋安頓，「這一租應該就是兩年起跳的，但他人生地不熟，我想先幫他打聽一下…請問汐止是個什麼樣的地方呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應，其中最多人點名，「潮濕」最讓人感到困擾，「下不完的雨」、「天空內建水庫」、「很潮」、「很潮濕，若可以的話建議自備除濕機」、「除濕機幾乎每天都要開啊」、「除濕機幾乎每天都要開啊」、「潮到出水的地方，不過還是比不上基隆」、「很多水，可以游泳」、「潮濕、商辦多，很多豪車往山上開，中興路很亂」。

另外也有人表示，「曾經是買不起台北房子的首選」、「一直吵著要蓋捷運的地方」、「台北的地價，基隆的氣候」、「很多政治明星的誕生地」、「公司多！搭大眾交通去都很久」、「汐止很大、房型多價差大，多找多比較」、「交通跟中永和一樣亂的地方」。