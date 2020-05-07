房子外牆突然長出不知名的小樹苗你會怎麼處理呢？日前有網友透露，自家院子外牆突然長出一株不知名的小樹苗，好奇究竟是何品種，於是拍照PO網詢問，沒想到照片曝光後，眼尖的網友直指這株樹苗是「建築破壞者」，疾呼「建議趕緊連根除掉，最近才有客戶院子為了除樹花了10幾萬！」

原PO昨（6日）在臉書社團《爆系知識家》PO文透露「最近發現家裡外面院子長出一顆不是家人種的樹，不知道這是什麼植物，想請植物達人解答，謝謝！」貼文一出隨即掀起網友熱議。

不少眼尖的內行網友紛紛跳出解答，直言這是「小葉雀榕」、「榕樹」、「軟枝榕樹」、「應該是榕樹種沒錯」；並疾呼「這個會施放地裂術喔」、「這個如果長在外牆縫隙，它還會鑽進排水管之類的，堵死你家的水管，害我家排水管堵住，還造成樓上洗澡樓下下雨」、「這棵植物的技能是牆裂術、地裂術，最終大招是壓房術」、「建議趕緊連根除掉，最近才有客戶院子為了除樹花了10幾萬」、「榕樹類超恐怖的…建築破壞者」「小鳥吃它的果實，籽隨著鳥大便拉出來的」、「快除掉吧！做裝潢時看過很多，越早除掉對房子越好」。