美國歷史上，為什麼總統遇刺的次數不勝枚舉？美國獨立戰爭、滑鐵盧戰役、南北戰爭，乃至全球經濟大蕭條、石油危機……，這些看似獨立的歷史事件，其實源自共同真兇？宋鴻兵從一樁樁事件背後的故事抽絲剝繭，發現這一切都是國際銀行家為了爭奪「貨幣發行權」的操弄。

他們透過煽動政治事件、誘發經濟危機，控制著世界財富的流向與分配。可以說，一部世界金融史，就是一部謀求主宰人類財富的陰謀史。《貨幣戰爭：誰掌握了貨幣，誰就能主宰這個世界》以羅生門式的敘述方式與風起雲湧的情節，重現歐美銀行壟斷家族對世界近代史演變的重大影響力，並且預瞻了未來全球的經濟格局。

【精彩書摘】

美國內戰的起因：歐洲的國際金融勢力 今日關於南北戰爭起源的爭論，大多圍繞著戰爭的道義問題，即廢除奴隸制的正當性，恰如希特尼所說：「如果沒有奴隸制，就不會有戰爭。如果沒有對奴隸制的道德譴責，就不會有戰爭。」

其實在十九世紀中葉的美國，關於奴隸制的爭論是經濟利益第一，道德問題第二。當時南方的經濟支柱是棉花種植產業和奴隸制，倘若廢除奴隸制，農場主就不得不按白人勞動力的市場價格支付工資給原來的奴隸，那麼整個產業就會陷入虧損，社會經濟結構勢必崩潰。

如果說戰爭是政治鬥爭的延續，那麼政治利益衝突的背後正是經濟利益的較量。這種經濟利益的較量，表面上體現為南北方的經濟利益差異，但其實質是國際金融勢力為分裂新生的美利堅合眾國而玩弄「分而制之」（Divide And Conquer）的策略。

與羅斯柴爾德家族有著極深淵源的德國首相俾斯麥說得透徹：「毫無疑問，將美國分裂成南北兩個實力較弱的聯邦，是內戰爆發前早就由歐洲的金融強權定好了的。」其實「倫敦、巴黎和法蘭克福軸心」的銀行家們，正是美國南北戰爭的幕後黑手。

為了挑起美國內戰，國際銀行家們進行了長期縝密而周詳的策劃。在美國獨立戰爭之後，英國的紡織工業和美國南方的奴隸主階層逐漸建立起密切的商業聯繫，歐洲的金融家們瞧準了這一機會，乘勢祕密發展起一個將來可以挑起南北衝突的人脈網路。在當時的南方，到處都是英國金融家的各類代理人，他們和當地的政治勢力共同策劃脫離聯邦的陰謀，並炮製各種新聞和輿論。他們巧妙地利用南北雙方在奴隸制問題上的經濟利益衝突，不斷地強化、突出和引爆這原本並非熱門的話題，最終成功地將奴隸制問題催化成南北雙方水火不容的尖銳矛盾。

國際銀行家們做好了充分準備，就等戰爭開打，然後大發戰爭橫財。他們在策動戰爭的過程中，慣用打法是兩面下注，無論誰勝誰負，巨額的戰爭開支所導致的政府巨額債務，是銀行家們最豐盛的美餐。

一八五九年秋，法國著名銀行家所羅門．羅斯柴爾德（詹姆斯．羅斯柴爾德之子）以旅遊者身分從巴黎來到美國，他是所有計劃的總協調人。他在美國南北奔走，廣泛接觸當地政界、金融界要人，不斷地把收集到的情報反饋給坐鎮英國倫敦的堂兄納薩尼爾．羅斯柴爾德。所羅門在與當地人士的會談中，公開表示將在金融方面大力支持南方，並表示將盡全力幫助獨立的南方取得歐洲大國的承認。

國際銀行家在北方的代理人，是號稱紐約「第五大道之王」（The King of Fifth Avenue）的猶太銀行家奧古斯特．貝爾蒙特（August Belmont）。他是法蘭克福羅斯柴爾德家族銀行的代理人，也是該家族的姻親。一八二九年，年僅十五歲的奧古斯特開始了銀行家生涯，他起初為法蘭克福的羅斯柴爾德銀行工作，很快便顯露了出類拔萃的金融天賦。一八三二年，他被提拔到那不勒斯的一家銀行工作，以便歷練他國際金融業務的經驗。他精通德、英、法、義語。他於一八三七年被派往紐約，由於大手筆吃進政府債券，很快便成為紐約金融界的領袖級人物，並被總統任命為金融顧問。奧古斯特代表英國和法蘭克福的羅斯柴爾德銀行表態，願意從金融上支持北方的林肯。

為了增大對北方的軍事壓力，一八六一年年底，英國增兵八千人到加拿大，隨時準備策應南軍的進攻，從北部邊界威脅林肯政府。一八六二年，英國、法國和西班牙聯軍在墨西哥港口登陸，在美國南方邊境地區完成集結，必要時將進入美國南方直接與北方開戰。一八六三年十月三日，法軍將領耶列又增兵三萬，並佔領了墨西哥城。

在戰爭爆發初期，南方的軍事進攻節節勝利，英法等歐洲列強又強敵環伺，林肯陷入了極大的困境。銀行家們算準了此時的林肯政府國庫空虛，若不進行巨額融資，戰爭將難以為繼。自一八一二年與英國的戰爭結束以來，美國的國庫收入連年赤字，到林肯主政之前，美國政府預算的赤字都以債券形式賣給銀行，再由銀行轉賣到英國的羅斯柴爾德銀行和巴林銀行，美國政府需要支付高額利息，多年積累下來的債務已使政府舉步維艱。

銀行家們向林肯總統提出許多融資計畫並開出條件，當聽見銀行家們所開的利息要求高達二四％至三六％之時，驚得目瞪口呆的林肯總統立即指著門讓銀行家們離開。這是一個徹底陷美國政府於破產境地的狠招，林肯深知美國人民將永遠無法償還這筆天文數字的債務。

●林肯的貨幣新政

林肯為解決戰爭的經濟問題，因此發行史稱「綠幣」（Greenback）的新貨幣(示意圖/達志影像)

沒有錢就無法進行戰爭，而向國際銀行家借錢，無疑是拿絞索往自己脖子上套。林肯苦思冥想解決方案。這時候，他在芝加哥的老友迪克．泰勒給林肯出了一個主意—政府自己發行貨幣。

「讓國會通過一個法案，授權財政部印發具有完全法律效力的貨幣，支付士兵工資，然後去贏得你的戰爭。」林肯問美國人民是否會接受這種新貨幣，迪克說：「所有人在這個問題上將別無選擇，只要你使這種新貨幣具有完全的法律效力，政府賦予它們完全的支持，它們將會和真正的錢一樣通用，因為憲法授予國會發行和設定貨幣價值的權力。」

林肯聽了這個建議後大喜過望，立即讓迪克籌畫此事。這個石破天驚的辦法，打破了政府必須向私人銀行借錢並負擔高額利息的慣例。這種新貨幣使用綠色的圖案以區別於其他的銀行貨幣（Bank Note），史稱「綠幣」（Greenback）。這種新貨幣的獨到之處，在於它完全沒有金銀等貨幣金屬做抵押，並在二十年裡提供五％的利息。

在內戰期間，由於這種貨幣的發行，政府克服了在戰爭初期嚴重缺乏貨幣的情況，極大並高效地調動了美國北方的各種資源，為最終戰勝南方奠定了堅實的經濟基礎。同時，由於這種低成本的貨幣依法成為北方銀行的儲備貨幣，北方的銀行信貸得以大幅擴張，軍事工業、鐵路建設、農業生產和商業貿易都得到了前所未有的金融支援。

一八四八年以來的黃金大發現，使美國的金融逐漸擺脫了完全被歐洲銀行家控制的極端不利局面，也正由於有大量的優質貨幣作為信心基礎，林肯的新幣才能夠廣為人民接受，為贏得南北戰爭的勝利奠定了可靠的金融基礎。更加令人吃驚的是，林肯發行的新幣並未造成類似獨立戰爭時期的嚴重通貨膨脹，從一八六一年內戰爆發到一八六五年戰爭結束，整個北方的物價指數僅溫和地從一○○增長到二一六。考慮到戰爭的規模和破壞的嚴重程度，以及與世界上其他同等規模的戰爭相比，這不能不說是一種金融奇蹟。相反地，南方也採用了紙幣流通方式，但效果真是天壤之別，南方物價指數在同期從一○○飆升到二七七六。

在整個南北戰爭期間，林肯政府總共發行了四．五億美元的新貨幣。這種新的貨幣機制運行得如此之好，以至於林肯總統非常認真地考慮要將這種無債貨幣（Debt Free Money）的發行長期化和法制化。這一點深深地刺痛了國際金融寡頭的根本利益。倘若所有政府都不用向銀行借錢而「悍然」自己發行貨幣，銀行家對貨幣發行的壟斷將不復存在，銀行豈不是要喝西北風了嗎？

難怪在聽到這個消息後，代表英國銀行家的《倫敦時報》立即發表聲明：

如果源於美國的這種令人厭惡的新財政政策（林肯綠幣）得以永久化，那麼政府就可以沒有成本地發行自己的貨幣。它將能夠償還所有的債務並且不再欠債，它將獲得所有必要的貨幣來發展商業，它將變成世界上前所未有的繁榮國家，世界上的優秀人才和所有的財富將湧向北美。這個國家必須被摧毀，否則它將摧毀世界上每一個君主制國家。

英國政府和紐約銀行協會（New York Associations of Banks）憤怒地表示要實施報復。一八六一年十二月二十八日，他們宣佈停止向林肯政府支付金屬貨幣。紐約的一些銀行還阻止黃金儲蓄者提取黃金，並宣佈撤銷以黃金購買政府債券的承諾。美國各地銀行紛紛回應，他們跑到華盛頓向林肯總統提出變通方案，建議仍然採取過去的做法，將高利息的債券賣給歐洲銀行家們；把美國政府的黃金存到私人銀行，作為信貸發放的儲備，銀行家好大發其財；美國政府向工業部門和人民徵稅以支持戰爭。林肯總統理所當然地堅決拒絕了銀行家們這個完全不合常理的要求。他的政策深得民心，美國人民踴躍購買全部債券，並根據法律把它們當做現金使用。

銀行家們見一計不成，又生一計。他們發現國會發行林肯新幣的法案中，並未提及國債利息的支付是否使用黃金，於是和國會議員達成了一項妥協，即允許用林肯新幣購買國債，但利息部分要以金幣支付。這是一個完整計畫的第一步，先把美國國內的林肯新幣和黃金的價值掛鉤，而身為當時擁有世界儲備貨幣的英鎊系統的歐洲銀行家們，擁有遠遠多於美國的黃金貨幣。美國銀行家和國會的妥協，使國際金融勢力利用對美國黃金進出口總量的控制，間接達到了操縱美國貨幣價值的效果。

●誰是刺殺林肯的真凶

林肯在解放了黑奴、統一了南方以後，立即宣佈南方在戰爭中所負的債務全部一筆勾銷。在戰爭中一直為南方提供巨額金融支援的國際銀行家們損失慘重。為了報復林肯，更為了顛覆林肯的貨幣新政，他們糾集了對林肯總統不滿的各種勢力，嚴密策劃了刺殺行動。最後發現，指派幾個行刺的狂熱分子實在不是一件困難的事。

林肯遇刺後，在國際金融勢力的操縱下，國會宣佈廢除林肯的新幣政策，凍結林肯新幣的發行上限為不超過四億美元。一九七二年，有人問美國財政部，林肯發行的四．五億美元的新幣到底節省了多少利息。經過認真計算，幾個星期之後財政部的回答是：因為林肯發行美國政府自己的貨幣，一共為美國政府節省了四十億美元的利息。

美國的南北戰爭，從根本上看，是國際金融勢力及其代理人與美國政府激烈爭奪美國國家貨幣發行權和貨幣政策的利益之爭。在南北戰爭前後的一百多年時間裡，雙方在美國中央銀行系統的建立這個金融制高點上進行反覆的殊死搏鬥，前後共有七位美國總統因此被刺殺，多位國會議員喪命。直至一九一三年，美國聯邦儲備銀行系統的成立，最終標誌著國際銀行家取得了決定性勝利。

(本文摘自/《貨幣戰爭：誰掌握了貨幣，誰就能主宰這個世界》/遠流出版)