單身久了也會想談戀愛，但有時因工作或家庭關係，因此一直遇不到對象。一名24歲男網友透露，他外型、身材並不差，每個月薪水13萬，甚至還有房有車，但卻一直交不到女朋友，雖然曾遇到曖昧對象，但對方一聽到他的職業是跑船的，就不再與他聯絡，讓他相當苦惱。

一名男網友在《Dcard》提到，他的身高177公分、體重65公斤，長相斯文顏值不差，平時還有健身習慣，每個月可賺13萬，甚至還有車、房及存款，還會玩股票，但他是一名跑船的船員，每次出航長達9個月，上岸後一休假就是3個月，儘管條件並不差，但如今卻仍是單身，

由於工作時間較長，因此也難遇到對象，就算遇到了也被嚇跑，「每次跟女生曖昧，要進一步的時候，聽到我的職業是船員，就沒後續了」，直呼就算有車有房也沒有用，讓他無奈的表示「跑船怎麼交女友啊？」、「難道要孤苦終身了嗎？每天看著海，想到還是單身都會偷哭」。

由於船員一出航就是9個月，讓不少女生得知後退避三捨(示意圖/達志影像)

不少女生回應「其實大部分的女孩，還是會想要能隨時找得到你的安全感吧？趁年輕累積財富也很不錯啊！也磨練自己看待事物的眼光」、「24歲還不用急啦！我覺得先存錢，28歲再來慢慢找」、「我覺得男生趁年輕跑船不錯啦！不過要能堅持忍受那個孤獨感，會讓你變得更堅強吧！聽說裡面要忍受的壓力也蠻多的，如果只是因為你有錢而跟你在一起的女生，那我覺得不值得，你還年輕，這也值得你好好慎選」。

也有人分享類似經歷「你跟我男友年紀一樣也是跑船的，他目前剛升三管，我一開始認識他的時候就知道他是船員了，雖然我也猶豫掙扎了一陣子，但想著不想因為他職業的關係而錯過這麼好的一個人，所以還是答應在一起了！現在他上船兩個月，加上疫情的關係船員無法下地，陸地上的人也無法訪船，所以下次見面真的不知道什麼時候了...」、「我姑丈是輪機長，姑姑和姑丈結婚40年，姑丈也是每半年出去回來待幾個月，現在仔細一想也覺得很厲害呢！兩者可以配合這麼久」。