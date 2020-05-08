台灣民眾愛吃泰式料理，酸酸辣辣相當開胃，台灣不少泰式料理店，也經常能看到椒麻雞。泰裔網紅日前才透露，台灣的泰式打拋肉料理全做錯，指裡面不應該加入番茄、九層塔，而近日他又大嘆，泰國甚至沒有「椒麻雞」，第一次來到台灣時，看到這一道料理讓他滿頭問號。

泰裔Youtuber 「Alizabeth 娘娘」表示，剛開始來台灣時，遇到不少台灣朋友大讚，泰式料理椒麻雞非常好吃，讓他聽的霧煞煞，心想「那到底是什麼鬼東西」，指身為一個泰國人，竟從未聽過這一道料理，當時還誤以為對方在胡說八道。

沒想到日後在台灣的泰式料理店，才發現真的有這道料理，表示泰國確實有涼拌或辣拌的炸雞排，但與椒麻雞完全不同，開玩笑的說「泰國人最好會知道什麼是椒麻雞！在泰國根本就沒有椒麻雞！」、「反正椒麻雞就是台灣人自導自演，來騙自己台灣人的！」。

不少網友恍然大悟，「原來台灣出了那麼多山寨菜，『泰』莫名其妙了」、「傻眼，我一直以為椒麻雞是泰國的」、「老實說，我們曾經帶日本學者去吃『日本松阪豬』，他說日本根本沒這道菜，台灣料理多元融合」、「原來是台式，也混進去的太自然了」，還也人解釋「椒麻雞是大陸四川的，我看到菜單時還以為走錯店，雲南、四川都有作法不一樣，台灣泰國餐廳的椒麻雞偏向雲南作法」。