韓國女演員朴敏英，2005年因拍攝廣告出道，由於外型甜美，深受觀眾喜愛。泰國竟有女星撞臉朴敏英，靠著甜美外型與高挑身材，在演藝圈迅速竄紅，2013年還曾參加選美比賽得冠，許多網友更稱她是「泰版朴敏英」，甜笑擄獲一大票粉絲。

23歲泰國女星Maylada Susri，暱稱為Bow，出生於曼谷，擁有176公分的高挑身材，14歲時被娛樂公司相中，之後組成5人女子團體「Kiss me five」出道，2013年團體解散後，她便參加泰國超級模特比賽，獲得冠軍頭銜，再次展露頭角，之後接演電視劇《Khat Chueak》，讓她一炮而紅，成為新生代泰劇女神，一顰一笑都讓人為之心動。

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由於Maylada Susri五官精緻且氣質出眾，笑起來時神似韓國女星朴敏英，不過也被質疑是否有整型過，而她也大方坦承，小時候鼻子曾骨折過，由於斷掉的部分一直未取出，導致她當時經常流鼻血，為了解決流鼻血狀況，她因此動手術將斷掉部分取出，笑著說「這應該也算整形手術的一種吧！」。

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接著還被追問是否會想做隆乳手術，而Maylada Susri坦言，她曾經問過手術費用，沒想到都價格不斐，稱自己胸前其實很有料，因此並沒有這種想法，她的回應也讓不少網友大讚性情很真。日前Maylada Susri上傳TikTok影片，只見她穿著熱褲及未扣緊的襯衫，隨著歌曲起舞，雙手向上一伸露出蠻腰，好身材一覽無遺。