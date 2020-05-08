台灣近日天氣逐漸轉熱，隱翅蟲也開始蠢蠢欲動。近日高雄有一名民眾發現，家中出現數隻隱翅蟲，光是一個晚上就抓到將近50隻，讓他感到相當困擾，更將戰利品PO上臉書，希望韓國瑜市長能幫忙，不少網友直呼不可思議，也有人提醒千萬不要捏爆牠。

一名網友在臉書社團《公民割草行動》表示，他住在高雄大學附近，沒想到近日出現數隻隱翅蟲，而且數量非常多，他進行捕捉後，發現多達50隻，讓他非常頭疼，並將其放於衛生紙上拍照PO網，希望韓國瑜市長能幫忙處理，「請你用拆招牌的速度來處理好嗎？」。不少網友驚呼「我曾經痛3個禮拜，整個像火在燒，無時無刻」、「小心別捏爆，牠的體液會造成人體皮膚發炎」。

隱翅蟲科下分14亞科900餘屬，物種超過2萬種，大部分的種類外型像白蟻，而部分物種的體液具毒性，會使人類皮膚發炎、潰爛或起泡，其中台灣常見的是褐毒隱翅蟲（Paederus littorarius），棲息於水田或草地，具有趨光性，晚上經常飛入有燈光的地方，因此大多建議不要捏破、碰觸，才不會造成威脅。