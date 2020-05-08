龜殼花是台灣俗稱的六大毒蛇之一，日前有一名女騎士在騎車過程中，突然從車內竄出一條龜殼花，嚇得她立刻將車子停在路邊，站在路邊無助狂哭。一名路人阿伯撞見後上前關切，邊拿起手機進行錄影，邊安慰驚魂未定的女騎士，連忙直呼「妳不要怕」、「這很大隻欸，咬到會死喔」不知是在安慰還是在補刀的行為讓女騎士再度激動落淚。

有網友將影片上傳至臉書社團《爆廢公社公開版》，畫面中可見一隻黃棕色、頭呈銳三角形的龜殼花，盤繞在機車後照鏡上，女騎士哭著對路人阿伯說「我報案了但是人還沒有來」，對方馬上連聲安慰，但又不斷火上澆油，嚷嚷著「嘜驚！嘜驚！我幫妳報案，我幫妳報案」、「哇，這真恐怖」、「唉唷，這隻很大隻欸」、「這咬到會死喔，好加在妳沒被咬到」。沒想到，阿伯一說完，女騎士又哭得更大聲。

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「阿伯都這樣把妹妹喔，母湯喔」、「假安慰真把妹」、「一直嚇她就對啦！」、「叫人不要怕，然後強調咬到會死人…這是哪招？」、「被蛇嚇到本來還有半個魂，加上阿伯的旁白，整個魂都沒有，外加褲底一大包」、「這阿伯怎麼那麼療癒」、「肯定是電台賣藥的」。