台灣常見的泰式料理餐廳中，「泰式椒麻雞」擄獲不少饕客的胃，但事實上泰國並沒有這道菜，泰國網紅「Alizabeth 娘娘」更不客氣吐槽「椒麻雞就是台灣人自導自演，來騙自己台灣人的！」對此就有內行網友出面解答，直言椒麻雞並非台灣獨創，而是源自於雲南菜，消息一出隨即掀起熱議。

一名內行網友在PTT「八卦板」PO文指出，椒麻雞其實出自雲南，當初因為1960年末期，緬甸政府排華，以及商家國有化政策，導致當年緬甸的華僑商人有一波移民逃難潮前往台灣；而緬甸由於鄰近雲南，逃難的華人中有不少是雲南裔，他們來到台灣落地生根後就開始賣起家鄉料理過活，而早期沒有泰國菜的台灣也因為這群移民引進泰國菜，才開始盛行泰式料理。

他接著指出，正因為如此，「所以台灣最大的泰式連鎖餐廳才用緬甸城市瓦城取名，很多泰式餐館才用雲泰當名字，因為台灣的泰式料理引進史和緬甸來的雲南裔密不可分」；至於為何清境農場會有雲南擺夷菜？是因為當初雲南撤退來台的老兵都被分發至清境一帶開墾，「所以台灣的泰國料理會有雲南菜，是因為台灣當初有一批緬甸人移民台灣討生活的緣故，不過這群人數不少的移民的故事，課本都不會講。」

貼文一出隨即被大批網友讚爆，紛紛留言直呼「原來如此」、「看八卦長知識」、「難怪！我想說瓦城又不在泰國」；另外也有人表示「椒麻雞、大薄片、月亮蝦餅，都是雲南緬甸移民帶來台灣，根本不是泰國菜」、「除了清境還有一部分去中和華新街了」、「中壢龍岡這邊每年四月會舉辦米干節」、「美濃也有一個移民村，裡面也是滇緬菜」、「我媽媽也是緬甸華僑，外公也是國共內戰從雲南退去緬甸的，歷史課本也沒提過這類事情，不過我媽是嫁來台灣」。