疫情的苦悶中，雖然比起17年前SARS時，還沒有出現用胸罩當口罩的事件，但口罩與胸罩的話題，多少能讓政商圈中人以為「苦中作樂」的話題。

特別是算盤向來打得精的企業人士，從胸罩與口罩的話題中，赫然發現一個「真相」，一位董事長戴著N95的口罩說道，他有天在夜市看到胸罩2個1百元，而他戴的1個N95的口罩，也要1百元，2個胸罩可以做4個口罩。

這時見到幾位戴著外科手術口罩的企業人士頻頻點頭稱是，其中一位還說，因為進不了婦產科，也沒有胸罩可當口罩，只能用「外科」手術用的口罩。哈！