小譚道聽圖說》口罩與胸罩 16:302020/05/09 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》口罩與胸罩(圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情的苦悶中，雖然比起17年前SARS時，還沒有出現用胸罩當口罩的事件，但口罩與胸罩的話題，多少能讓政商圈中人以為「苦中作樂」的話題。 特別是算盤向來打得精的企業人士，從胸罩與口罩的話題中，赫然發現一個「真相」，一位董事長戴著N95的口罩說道，他有天在夜市看到胸罩2個1百元，而他戴的1個N95的口罩，也要1百元，2個胸罩可以做4個口罩。 這時見到幾位戴著外科手術口罩的企業人士頻頻點頭稱是，其中一位還說，因為進不了婦產科，也沒有胸罩可當口罩，只能用「外科」手術用的口罩。哈！ #口罩 #胸罩 #話題 #企業人士 #戴著 你可能也想看 推薦閱讀 太熱口罩戴不住 專家︰視情況可摘 04:102020/05/04 話題觀察 口罩國家隊變調 偷賣發國難財 01:122020/04/30 高雄屏東澎 玄奘時尚系研發雷切二用口罩套 嘉惠高中職師生 一起用愛抗疫 01:112020/04/30 焦點新聞 機場喝咖啡卻染疫 沒戴口罩成關鍵 04:102020/05/03 生活新聞 路邊超兇口罩妹竟是美乳系女星 網掀暴動 21:312020/05/03 星奇 無需隨時戴口罩 3種情況下例外 04:102020/05/04 話題觀察 左鎮化石園區古生物也戴口罩防疫 KOKO巡園祈福籲戴口罩 19:002020/05/02 生活 林智堅神救援 揪志工包口罩 04:102020/05/03 地方新聞 陸五一出遊 三分之一脫口罩 04:102020/05/04 話題觀察 疫後，戴口罩是一種禮貌 04:102020/05/04 時論廣場 話題熱門新聞 燒烤吃到飽點什麼最浪費？曝這2樣千萬別吃 - 日常 - 話題 月薪13萬有車有房 24歲單身男曝職業女生全嚇跑 - 日常 - 話題 年殺50人大虎頭蜂 對戰螳螂慘遭鐮刀牽制頭被啃光 - 搜奇 - 話題 鹹水雞店遇正妹老闆娘 腰間中空全都露 - 正妹 - 話題 夏天如何不開冷氣睡？曝3招降溫神招：半夜還會被冷醒 - 日常 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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