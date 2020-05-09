眾所皆知，陽光、空氣、水是構成生命的三大要素，不過世界上有一個極度乾燥之地，卻乾燥到讓人無法想像，它就是位於南美洲西海岸中部的「阿他加馬沙漠」，這裡曾經有近百年沒下過雨，平均年降雨量小於0.1毫米，其缺水乾燥的氣候對於生物而言是極大的考驗。

阿他加馬沙漠主體位於智利北部境內，座落在乾旱無雨的高原地形，平均海拔達到610公尺，由一系列鹽鹼盆地組成，高原上錯落著鹽分極高的鹹水湖、砂子及火山岩漿熔岩。

至於為何阿他加馬沙漠會如此乾燥？一部份原因在於沙漠東部的安地斯山脈，就像一道嚴實的屏障，阻擋了來自大西洋的濕潤水氣；加上來自南極的寒流，下層水氣容易凝結成霧和雲，但難以成雨，種種原因之下，使得本區成為世界上最乾燥的地區之一。

尤其是在1845年至1936年的91年間，阿他加馬沙漠從未下過雨，其缺水乾燥的氣候對於生物而言是極大的考驗。但這裡卻生活著100多萬人，當地人用一張張稠密的網幕，捕捉山峰上的濃霧，讓濃霧在網面上凝聚成水滴，接著再用管道蓄水取得水源；此外，他們也靠著採集少量地下水種植橄欖、黃瓜等作物。至於在高原上生活的人們，則依靠高山雪水種植作物，放牧羊駝、駱駝賴以為生。

這裡極端的地理環境也孕育出獨特的風景，每年有無數背包客前往體驗荒漠之美，再者，因為沒有遭受工業污染，這裡也是地球上最美的星空觀測地點之一，璀璨的星空讓阿他加馬沙漠在夜裡格外熠熠生輝。