大清的第3位皇帝康熙帝，也是清朝第一位掌握實權的皇帝，在位期間除了緩和階級矛盾、採取輕徭薄賦、重視農耕、發展經濟、疏通漕運等政策之外，還實現清朝國土的完整和統一，諸多貢獻也為接下來百餘年的康雍乾盛世奠定了夯實基礎。但晚年卻因為兩立兩廢皇太子衍生出「九子奪嫡」的事件，不但讓整個朝廷烏煙瘴氣，各皇子之間也不顧手足互相殘殺。其中一名皇子就因此成為康熙最痛恨的兒子，還被下令圈禁26年，究竟他做了什麼事情才落得如此下場呢？

康熙的長子胤禔，從小就努力讀書；認真習武，長大後果真成為一名文武雙全的皇子，也受到康熙的重用，曾派給他很多次任務，都優秀圓滿的完成，深受眾臣的信賴。相較之下，當時的太子胤礽因為有許多不利的流言和康熙帝之間也出現數次衝突，頓時有失寵的趨勢，再加上康熙帝分別冊封成年諸皇子爵位，讓受封諸子參與國家政務，也加劇了各皇子和太子的之間的矛盾，埋下胤禔心中奪位的種子。

各皇子為了爭儲一直互相暗中較勁，也想方設法想要廢掉胤礽。1708年，胤禔聯手其他阿哥控告太子圖謀不軌，讓康熙對太子有所忌憚，決定廢立太子，並召集群臣推薦一位太子合適人選。胤禔看準機會便慫恿大臣們推薦自己，並且要求康熙殺掉胤礽，沒想到康熙聽了勃然大怒，認為胤禔對親兄弟太狠心，開始對他反感。不甘心的胤禔決定採取其他方式，特地請蒙古喇嘛用魘術詛咒太子，此消息又被有心人士傳到康熙耳裡，氣的立刻下令將胤禔圈禁，剝奪他的職位，派人嚴加看守，只讓人每日給他送食物。日子久了，胤禔也放棄出去的念頭，沒事做的他竟然開始狂生孩子，雖然大部分都夭折，但在遭軟禁的這26年間竟然產下多達20子，最後他也在這種絕望的日子中鬱鬱而終，享年63歲。