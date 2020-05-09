大虎頭蜂(Asian giant hornet)是全世界體型最大的胡蜂，也是亞洲地區最危險的昆蟲之一，其時常襲擊蜜蜂蜂巢，每分鐘可咬下40隻蜜蜂頭，攻擊性非常強，也屢屢傳出攻擊人的案例，因此又被稱為「殺人蜂」。日前網路流傳一段影片，只見箱中放入大虎頭蜂與螳螂，雙方進行對決後，結果出乎意料。

Praying Mantis eats Murder Hornet pic.twitter.com/CNXQAetp0g — Nature is Metal (@NaturelsMetal) May 7, 2020

推特帳號《Nature is Metal》分享一段影片，只見箱子裡被放入螳螂與大虎頭蜂，雙方先是虎視眈眈的對視，原以為會進行一場激戰，豈料螳螂主動出擊，以兩臂牽制大虎頭蜂，使其動彈不得，完全占上風，不到1分鐘的時間，螳螂就將大虎頭蜂的頭部啃光，驚悚畫面讓705萬人嚇壞。

根據《每日郵報》報導，螳螂原產於歐洲，以吃甲蟲、蚱蜢、蟋蟀為食，更是大虎頭蜂的天敵，大虎頭蜂則產於東亞的熱帶及溫帶地區，每年殺死約50人，身上具有神經毒素毒液，會使生物心臟驟停或過敏性休克，自2019年11月以來，美國及加拿大就多次出現大虎頭蜂，如今仍不清楚牠們如何抵達的。

養蜂人貝魯貝（Conrad Bérubé）提到，他近日在溫哥華島，被一群大虎頭蜂襲擊，「被螫的感覺就像是將燙圖釘扎進肉裡」，而此次攻擊也使他流血受傷，他曾被刺了7次，直呼很幸運還活著，儘管大虎頭蜂相當致命，但如今昆蟲學家最擔心的，還是怕大虎頭蜂會殺死北美的蜜蜂物種。