一家都是天才！美國加州一名印度裔14歲神童，4歲時就加入國際天才組織門薩（Mensa），13歲完成高中學業，儘管在數理及藝術方面成績優秀，但她對音樂情有獨鍾，如今也朝這方面發展，甚至獲8間大學錄取資格，驚人表現引發關注，而她的哥哥更不得了，11歲時只花1年時間，就完成3個副學士學位。

Tiara Abraham對於音樂非常擅長，甚至從小就會顫音的歌唱技巧(影片來源/youtube/ABC10)

綜合外媒報導，神童蒂亞拉（Tiara Abraham）從小天資聰穎，且非常喜歡唱歌，6歲時自然就會唱出顫音技巧，她也才意識到自己的潛力，7歲時開始學聲樂課程，表現也都相當出色，能完美的演唱德國、法國、義大利、西班牙、拉丁等詠嘆調，為了能夠表現其它語言的歌曲，她甚至還報名社區大學的外語課程。

蒂亞拉10歲時，在2016年發行首張專輯《Winter Nightingale》，去年11月，13歲的她以4.0 GPA滿分成績從高中畢業，之後花1年的時間，進入著名社區學院美洲河學院研讀副學士，如今她被8間加州大學錄取，其中包括舊金山州立大學、加利福尼亞大學、加州州立大學東灣分校、南加州大學、太平洋大學、加利福尼亞大學戴維斯分校等。

After graduating from high school at 13, Indian American Tiara Abraham set to start college full time. The Sacramento child prodigy plans to pursue a bachelor’s degree in music. https://t.co/fLv071faT2 — The American Bazaar (@ambazaarmag) December 22, 2019

蒂亞拉透露，雖然來自醫師、工程師世家，但對於她想走音樂這一條路，父母也都非常支持，未來希望可以獲得聲樂表演學士學位，最終取得音樂博士學位。而蒂亞拉的哥哥也不簡單，是神童塔尼什(Tanishq Abraham)，11歲時僅花1年時間，就取得3個副學士學位，目前在加州大學戴維斯分校研讀生物醫學工程學博士。