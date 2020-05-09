隨著全球景氣越變越差，不少人選擇晚婚，甚至不結婚，生育率也跟著降低，社會結構逐漸老人化。越南總理阮春福(Nguyen Xuan Phuc)為了提高生育率，並發布相關補助方案，不過網路竟傳出，未來青年人若未在30歲前結婚，將處罰500萬至1000萬越南盾，讓不少網友看傻眼。
綜合越媒報導，從中央人口普查數據顯示，越南去年人口多達9620萬人，東南亞排名位居第三，全球排名第15名，但從勞動、傷殘和社會事務部的2016年報告表示，越南在2015年，就成為世界人口老年化最快的國家之一，不僅如此，也發現不少地區生育率降低，例如胡志明市婦女平均約生1.36個孩子。
專家對此警告，生育率低會造成人口老化，養老金、醫療保險等體系，都會受到衝擊，因此總理阮春福發布相關補助方案，鼓勵夫妻生兩個孩子，例如優先讓孩童入學公立學校、買房租屋補貼等，並鼓勵女性在35歲前生第二胎。但越南網路上竟流傳「若男女30歲前未婚，將決定處以500萬至1000萬越南盾(約6千至1.2新台幣)罰款」。
此消息曝光後，讓網友相當吃驚，認為非常不合理，但實際上這是一則假消息，越南官方對此表示，這是一條不當的假消息，恐會造成民眾對政策的誤解，濫用社交網路並分享假資訊，是曲解、誹謗和侮辱他人名譽的行為，可處10萬至2000萬越南盾的罰款，也希望民眾不要分享、誤信。
文章來源：canhco
文章來源：bloomberg
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