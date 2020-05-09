錢復素有「外交才子」之譽，曾任蔣中正總統的英文口譯、蔣經國總統的王牌駐美代表，在台灣轉型的關鍵時刻，經歷了萬年國會的終結、股市狂飆、社會運動風起雲湧、拉法葉採購弊案、直接民選總統、李登輝康乃爾行、第三次台海危機、廢省和三一九槍擊案等重大事件。

《中時電子報》精選本周發燒刊物《錢復回憶錄》，以宏觀角度爬梳台灣在1988-2005年間的關鍵政經及外交發展，內容依據他歷年工作所累積的文件、函件、筆記以及日記，加上親身參與的聽聞與對話，經過近15年的撰寫，以第一手史料及觀點，呈現大時代變革下的歷史樣貌，想要深入了解台灣如何走過民主轉型和外交風暴的讀者不容錯過。

【1】民進黨只要一台腳踏車 李登輝卻送賓士車

監察院前院長錢復回憶錄近日將出版，雖然只披露了若干篇章，看了只能用一句話形容，國民黨有李登輝這種主席不倒才怪，而且全黨竟無人敢捍衛黨的利益，民進黨拿到所有想拿到的東西。一句話很傳神：我們（民進黨）雖然對外說一定要賓士汽車，心裡想只要一台腳踏車就可以接受。沒想到他們（國民黨）竟然真的送了賓士車，不趕快來牽，怕他們想通了會後悔，可能只送機車。

【2】偽局長炮製假自首 孫立人含寃莫白45年

孫案於一九五○年代為我國震驚中外的一件大案。孫立人將軍在第二次大戰時曾率遠征軍收復緬甸，政府遷台後任陸軍訓練司令，在鳳山訓練軍、士官充實國軍中下級幹部，一九五○年任陸軍總司令兼台灣防衛總司令。一時聲名大噪，然而譽滿天下謗亦隨之，孫將軍與軍中其他部門的將領相處不洽，又因身受美國軍事養成訓練，對正規軍校出身者言詞間偶有過於直率之處，因此同僚間時時向蔣中正總統指控其培養個人勢力。

【3】國安局包庇 劉冠軍新竹南寮偷渡出境

劉冠軍於二○○○年為國家安全局總務室出納組長，該年初媒體謄載劉有大筆資金出入股市並匯往國外。監察委員郭石吉、詹益彰、尹士豪三位乃申請自動調查。最初國安局檢查內部帳目並無錯誤，因此多次對外否認。監委調查發現此乃世華商業銀行（現為國泰世華銀行）士林分行於同年三月七日向調查局洗錢防治中心申報，有卓昶廷（國安局總務室出納組工作人員）持現金九百七十餘萬元，存入該銀行建成分行陳珮珏（國安局總務室出納組組員）之戶內，似有洗錢嫌疑。

【4】推動入聯 錢復密會聯合國秘書長

基於冷副主委的建議，我在一九九三年二月二十四日上午邀集房金炎次長、新任駐紐約辦事處吳子丹處長、國組司沈國雄司長等同仁，舉行探討參與聯合國的重點工作會議。我先說明部內和紐約聯工小組處理聯合國事務人力不足，必須加強。將建議行政院設立一個跨部會的決策小組，本部將設一個專案小組由房次長主持，各相關單位主均參加，研訂推動的計畫。國組司應盡速擬一各國文字的說帖，不要有意識形態或價值判斷，要根據事實說明，我國人口超過聯合國三分之二會員國的人口，現被排斥於聯合國外是不正常的，且是聯合國的損失。