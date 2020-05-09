現在工作難找、薪資又低，不少社會新鮮人畢業前，就會試著準備考公職，希望能擁有一份鐵飯碗工作，但這些工作的內容，也不是各個都不錯，有些不僅辛苦且回報不成正本，又被網友稱為「屎缺」，就有人好奇詢問「考上公職卻是屎缺會去做嗎？」。

一名網友在PTT表示，許多人想報考公務員，因為薪水比行情優，且工作也較穩定，但其中仍有不少工作，付出的勞力與薪資不成比例，被網友稱為屎缺，「通常吃力不討好、付出與回報不成正比，甚至有牢獄之災的風險」，好奇大家考上這種公職，還會願意做看看嗎？

有人認為，付出的回報不成比例，因此建議不要去，但也有人表示，既然明知工作是屎缺，就別白費力氣去考(示意圖/達志影像)

不少網友認為「我女友的朋友就是考上屎缺，不去重考中」、「當然不會做，錢又不會進口袋，還要負擔相關風險，傻子才去做」、「公務員的缺會放出來給你選的都是屎缺，好的早就被內部的人給佔了，輪不到你」，也有人表示，如果明知是屎缺，一開始就別去考浪費時間，把機會讓給需要的人。

還有人猜測是哪項工作並分享經歷，「我猜是關務，聽說一天要輪16小時的班，去年有兩個猝死，一天白班一天夜半，不猝死也難」、「我也在猜是不是土木，我有認識的單位是挖排水的，也是很常要跑法院」、「我哥土木公務人員，每次颱風大家爽放假的時候，他就必須去現場看狀況、看地質、看排水，每年分配越分越鄉下，好慘」。