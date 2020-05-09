為了方便人們的日常生活，有許多的物品都會經過特別的設計，像是原子筆筆蓋上方有一個小洞，就是擔心有人會誤食筆蓋，而不至於因為窒息而死亡。而義大利麵是不少人愛吃的美食之一，但你有發現，用來撈義大利麵的勺子中間有一個不知用途的圓洞嗎？

烹飪是一門需要經驗累積的學問，有些人可能剛學習料理，所以沒有辦法準確的掌握一人份、兩人份的份量，常常不是煮太多就是煮太少，而義大利麵勺子上的圓洞就是為了幫助解決這樣的問題，只要將還沒煮過的麵條放進這個洞中，填滿了就正好是一人份的量，設計相當貼心。

此外，義大利麵的勺子四周基本上都會有鋸齒狀的造型設計，其最主要的功用就是為了方便拿取麵條，因為外國人並不像亞洲人有用筷子的習慣，無法直接將麵條夾起，這時鋸齒狀的設計就可以讓麵條不至於直接滑落下去，而是有個阻擋，可以成功地撈起更多的麵條。