很多女性都擁有著「便秘」的困擾，不過其實這不只會發生在人類身上，就連動物、爬蟲類都可能會有便秘的情形！日前，美國佛羅里達州博物館（Florida Museum）公開一項報告，指出他們在當地發現了一隻「大腹便便」的蜥蜴，原本以為牠懷孕了，沒想到檢查後才驚覺原來是便秘！

Scientists found a curly-tailed lizard with a turd inside that made up 80% of its mass.



IT'S THE LARGEST FECES-TO-BODY-MASS RATIO EVER RECORDED



and



THEY MADE A 3D MODEL OF IT



and



hi, editors with budgets, can I write about it for you? pic.twitter.com/mD7aLm8R7I — Jason Bittel (@bittelmethis) April 30, 2020

根據外媒報導，這隻北方卷尾鬣蜥（northern curly-tailed lizard）被科學家在當地可可海灘（Cocoa Beach）的一間披薩店附近發現，牠的腹部異常臃腫，因此大家都以為牠只是懷孕了，然而進行電腦斷層檢查後，才驚覺這隻北方卷尾鬣蜥體內積滿了糞便，「大量的昆蟲和油膩的沙子凝結成了一團無法被排出的糞便」，其重量約為22克，佔了牠總體重的百分之80；據悉，這是目前已知的活體動物其糞便與身體重量的最大質量比。

佛羅里達博物館實驗室主任艾德華（Edward Stanley）表示，因為巨大的糞便造成這隻北方卷尾鬣蜥體內的其他器官全都受到擠壓，在胸腔中只剩下很小的空間必須容納心臟、肺臟以及肝臟，「對於這隻可憐的蜥蜴來說，一定是相當不舒服的情況」，且儘管肚子很餓，牠的體內也無法給予食物更多空間，因此最終科學家們決定替牠進行人道安樂死。