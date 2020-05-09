咖哩是不少饕客愛吃的美食之一，其中最經典的配料就屬紅蘿蔔和馬鈴薯，此外還可能會搭配牛、豬、雞等肉用以豐富口感，有些日本人可能還會加入蘋果來增添咖哩的風味，在此前就曾有日本網友推薦使用蔬果汁來進行調味，可以讓咖哩變得更健康又好吃！

近日，一名網友就在PTT發文表示，自己煮咖哩的時候，除了普遍都會有的洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯和肉類以外，實在想不到還可以放哪些食材下去一起煮，但又覺得有些單調，於是好奇地詢問其他網友們的意見。此文一出，不少人都紛紛留言推薦蘋果、花椰菜、南瓜、水梨、鷹嘴豆等蔬果類的食材，還有些網友則是推薦各式各樣的火鍋料。

只不過除了這些比較常見的食材外，竟還有另外3種讓人意想不到的食材被推爆，分別為「巧克力」、「咖啡粉」以及「蜂蜜」，「咖啡粉、巧克力」、「我是會用一點蜂蜜」、「記得要加一條巧克力，會更美味」、「日本會加少量咖啡，我試過不錯，半杯以下」、「其實加一小塊巧克力或是咖啡，會更香」。