每個人都喜歡欣賞美的事物，尤其是美女更是讓人賞心悅目，雖然每個人對於美的定義都不盡相同，有些人喜歡皮膚白皙、清純可愛的類型，有些人則喜歡擁有小麥肌膚、健康陽光的女孩子，不過大部分人對於美女還是存在著一定的共識，那麼在全世界195個國家當中，究竟哪些地方的美女特別多呢？

1.巴西，由於多種族混血，使她們的五官相當立體深邃，再加上氣候和天生開放陽光的性格，巴西女性的皮膚多為健康的小麥色，也是許多愛美女性相當羨慕的膚色。

2.俄羅斯，超級白皙的皮膚再加上像洋娃娃一樣精緻的五官、火辣性感的身材，都是俄羅斯女性給予他人的特色印象。

3.委內瑞拉，雖然大部分人對於這個國家較為陌生，但事實上世界各地的選美選手們在參賽之前，都會被送往這裡參與培訓和上選美學校。

4.美國，這裡擁有27名選美冠軍和5名環球小姐，而且美國女性所散發出來的自信與氣場，更加增添了她們的美麗。

5.波多黎各，演員達雅納拉·托瑞斯（Dayanara Torres）就曾在1993年獲得環球小姐獎，是該國美麗女性的象徵。

6.拉脫維亞，這裡被譽為「男人最嚮往的天堂」，不過也因為「美女如雲」，是男女比例失衡相當嚴重的國家。

7.瑞典，曾有作家表示「瑞典全國都是美女」，此外瑞典女性更是擁有「美貌與智慧兼具」的極高稱讚。

8.澳洲，澳洲的女性大多都有個陽光外向的性格，而且她們也經常是選美比賽的半決賽選手之一，自信的模樣讓她們更加明艷動人。

9.烏克蘭，在過去由雜誌《Travelers Digest》所評選出來的美女之都榜首，就是由烏克蘭的首都基輔奪下，這裡的女性和俄羅斯相似，皮膚都相當白皙，但卻又更加嬌巧精緻。

10.阿根廷，在阿根廷也有相當多的混血兒，而且這裡更是許多世界名模的誕生地，漂亮、時尚、優雅、大方，都是經常可以在她們身上所看見的特點。