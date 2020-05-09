一年一度的母親節即將在明（10）日來臨，不少子女都準備好禮物或是美食要送給辛苦養育自己長大的母親，而5月8日正好也是韓國的父母節（어버이날），有一名兒子就準備了「爬梯子遊戲」給母親玩，最後送出了100萬韓元（約新台幣2.4萬）的「孝敬費」，沒想到結局卻大反轉，兒子反而挨罵了。

有人將這段兒子與母親的聊天紀錄流傳到韓國論壇上面，只見兒子一開始傳給母親爬梯子遊戲的截圖，沒有說明原因就要母親趕快選擇一個動物抽籤，最後母親選擇了企鵝，成功抽中了100萬韓元的獎金，兒子也終於說明是因為父母節的關係才會準備這個活動，母親對此感到不可置信又十分感動，還表示自己會好好使用這筆錢，沒想到下一秒劇情卻急轉直下，兒子曝光了另外兩個選項的獎品，分別為200萬韓元（約新台幣4.8萬）和300萬韓元（約新台幣7.2萬），讓母親頓時崩潰，直呼兒子是瘋子，還耍賴要求重新再來一遍。

可愛的母子互動讓不少網友都笑翻了，紛紛留言：「從頭到尾都讓我笑到不行」、「媽媽很可愛耶哈哈哈」、「媽媽講話也太好笑了吧」、「母子關係看起來很好，真羨慕～」。