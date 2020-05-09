俗話說：「天下父母心」，幾乎所有的父母都捨不得看到自己的孩子受傷或遭遇危險，他們也願意為了孩子做出任何的事情與犧牲，而這樣偉大的情感不只會出現在人類身上，在動物們之間也可以看到溫暖母愛的動人瞬間。一段小鹿遇險的影片在網路上流傳，然而母鹿見到孩子成為鱷魚的獵食目標後，竟奮不顧身衝出來，擋下了鱷魚的攻擊。

(影片來源/YouTube/Mustafa Hashim/如遭刪除請見諒)

從影片中可以看到，當時小鹿正進到水中在過河，然而這段路程卻危機四伏，一旁的鱷魚見到此景，立刻以極快的速度朝著小鹿游去，想要將之吞吃入腹，而身後的母鹿看到孩子即將遭遇的危險，竟奮不顧身地狂奔至水裡，擋在了小鹿與鱷魚之間，最終成為鱷魚血盆大口中的美食，命喪於此，所幸小鹿最後順利地到達岸上，然而卻已經失去了母親。

這捨身救子的偉大母愛，讓許多網友看到後都不禁落下眼淚，大家紛紛留言：「我的心全碎了…」、「這鱷魚游泳的速度跟快艇簡直一模一樣」、「這真的讓我哭了好多遍」、「沒有什麼比母愛還要更令人動容的了」、「這影片讓我好想我的媽媽」。