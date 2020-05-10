古代西漢建國之前，因為連年戰亂，人口從秦朝時期的3000萬降到了西漢的1000萬，百姓更是苦不堪言，大批青壯年男子戰死沙場，這也使得西漢人口迅速流失，當時的皇帝劉邦為了加速人口的增長，於是想到一個奇葩的解方，雖然有效，但這手段卻讓古代女子苦不堪言。

西漢時期，因為戰爭使得人口急轉直下，尤其是肩負國家勞動力的青壯年男子，因為長年打仗，人數逐年下降。為了解決人口問題，加速人口繁衍，劉邦祭出一項奇葩稅收，那就是針對未婚女子徵收「單身稅」，如果15歲還沒成親的單身女子，每年都需繳交120錢的稅金。

在當時，女子本弱，一般只能做著一些女紅維持生計，面對如此高額的單身稅，許多家庭根本負擔不起，只能在15歲之前草草嫁人。雖然這樣的制度不通人情，但是在封建時期人口就是一個國家的根本，西漢的人口也確實有了顯著性的增長，從初期的1000萬漲到了6000萬之多。