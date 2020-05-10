柬埔寨考古學家在吳哥神廟遺址中，意外挖出一個古老烏龜石像，已有1千多年的歷史，有趣的是，龜殼上面並沒有任何雕刻，而其背上還有一個矩形蓋子，考古學家推測，裡面可能藏有東西，由於石像還有半身嵌在地上，預計在未來幾周內，以不破壞石像的方式取出。

#Archaeologists also found several other #ancient artefacts at the site of a small temple within the World Heritage site.https://t.co/Y88whjlYWe — Asia News (@asianewsteam) May 8, 2020

綜合外媒報導，吳哥遺址保護管理局（Apsara Authority）挖掘負責人索克尼（Mao Sokny）透露，他們發現皇家浴池內原本應為木造寺廟遺址，查明神廟來歷，並進行抽水與開挖，至今挖了長寬11公尺、14公尺的坑，發現附近有作為引水道的水溝。

之後又挖出一個石雕烏龜像，體型為56公分、93公分，時間可追溯至10世紀，不僅如此，還有許多稀有古文物，包括2個金屬三叉戟、神話人物那伽（Naga）的雕刻頭像、水晶、一塊包裹毗濕奴儀式相關穀物的布，而他們也曾在涅槃寺(Neak Pean)發現過烏龜石像，但體型並沒有這麼大。

Carved stone turtle unearthed from Angkor reservoir site https://t.co/aJazXeh3Bi pic.twitter.com/5sO57LJUgg — Ryan H (@Ryan_in_Cali) May 7, 2020

研究負責人奇克（Chea Socheat）提到，推測烏龜石像與吳哥窟寺廟的建造，可能都與祭靈有關，而烏龜石像上毫無設計，唯有龜殼上的矩形蓋子，認為裡面可能藏有寶物，目前繼續將剩下的烏龜石像挖出，而其餘的古文物則被送往吳哥國家博物館保護。吳哥深受印度文化影響，因此當建造寺廟或重要建築時，都會將聖物埋至地下，用以保平安的意思。