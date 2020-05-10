開會時，什麼語氣才能顯得有誠意、能說服人？想和別人請求、提問時，用哪種聲音最能達到效果？想關懷別人時，如何讓對方感到被撫慰？不同聲音，會賦予同一句話不同效果，適合的聲音配上適合的台詞，就能放大說話效果。

每個人都有屬於自己的原型角色，找出自己性格中的正面特質，進階修練其他原型的聲音優勢，當一個人能夠清醒地覺察到當下所處的情境，隨著情境改變說話方式，你的聲音就會打動人心。

【精彩書摘】

●知人知面不知心，聽懂別人弦外之音

了解人是一輩子的功課。有人從生肖、星座、血型的角度去了解一個人，你知道也可以從聲音的角度去認識他嗎？從這人說話聲音的大小、速度的快慢、力量的強弱，就能略知這個人的基本性格，如果聽得更仔細，你還會發現這個人聲音質感的剛柔軟硬、聲音動態的輕重緩急、聲音情緒的喜怒哀樂，從這些元素裡理解他的行事風格。

如果能提升你對聲音的敏感度，將更能深入了解這個人的思考模式與價值觀，聽懂一個人，就能幫助你做出關於這個人的判斷與選擇，可以應用在各種人際關係上。

●職場：巧妙趨吉避兇

比方說，你去應聘工作，在3位老闆給你的薪資、職務條件都相同的情況下，你願意跟著哪一位老闆呢？我們來聽聽看，以下這3 位老闆在公眾演說時的聲音。

第一位老闆的聲音，他的基本的調性是平靜。說話的節奏平穩，語氣平順，聲線不張揚不外顯，情緒平淡，性格內斂、格物致知、實事求是、照章行事，謀定而後動、不容易因為人的作為而有情緒的波動。

如果你選擇的是第一位老闆，他就是騰訊總裁馬化騰。與這樣的老闆溝通需要有憑有據、提出企畫也需要研究與分析來佐證，不可以無中生有、天馬行空，尤其是不要套交情。

接著我們聽第二位老闆的聲音，這位老闆的聲音，他的基本調性是堅定。字字鏗鏘有力、語速穩定向前推進，句子中幾乎沒有斷句，一口氣說完一件事後，才從容地停頓換氣。他的語態像被弓射出去的箭，每一句話都朝向未來的目標射去。這樣的聲音透露出的性格不躁進也不滿足於現狀，標準的將軍趕路，不追小兔，一旦鎖定了目標，使命必達。

如果你選擇的是第二位老闆，當然，他就是我們熟悉的馬雲，話語中有明白的價值觀作為底蘊，言語中有強烈的信念，與這樣的老闆溝通本身要充分地了解老闆目標背後的意義，並且進一步的認同與實踐，只是聽話照做是不會得到老闆的賞識的。

接著，來聽第三位老闆的聲音，第三位老闆的聲音，基本的調性剛烈，內在的氣飽滿、張口說話氣勢澎湃、出字就見尾、沒有使用共鳴腔、說話扁而沙啞沒有圓潤感，斷句方式也不依照一般邏輯，形成獨特的節奏感。氣勢強、沙啞、獨樹一格的節奏感形成強烈的梟雄風格。

如果你選擇具有強烈個人風格的3號老闆，他的扁音表示急於看到成效，沙啞則透露出過去的大起大落。獨特的節奏感、斷句之中有氣聲連結，這樣的方式稱為「音斷氣連」。讓人覺得好像能商量，但事實上是沒有任何插話的空間，跟這樣的老闆相處只有一件最重要的能力，就是強化你的執行力，把老闆的意志貫徹到底。

伴君如伴虎，學會分析老闆的聲音，你會知道如何應對進退、趨吉避凶。

●情場：挑對另一半

職場的聽聲辨人，影響了你的職業生涯，而在情場上的選擇，更需要學會聽聲辨人。挑選男女朋友的時候，如果打開你的聽覺敏感度，你將會感受到更多。

聽一個人說話，有意識的把內容跟語氣分開來聽，就會發現更多的趣味。當他說我很開心，語氣卻是低沉沒有起伏的，你仍然覺得他開心嗎？當他說沒問題，但是他的語氣是不肯定的、輕飄飄的，你還會放心把責任交給他嗎？我從事配音、聲音教學工作20 多年了，我發現懂說之前先懂聽，會更懂得溝通的重點、溝通也會更有效率。

剛才我們一直提到的語氣，就是「非語言信息」，同一句話，用不同的強調方式，代表的意義也就不同了。

打個比方，當一個人狠狠地用重音強調說：「算了，我不管了」，和一個人淡淡地用高音強調說：「算了，我不管了」，雖然兩個說的都是同一個信息內容（同一句台詞），但是他們所傳遞出來的非語言信息是不同的，我們可以從非語言信息裡

判斷出第一個人比較在意，所以他嘴上雖然說「算了，我不管了」，但是你真的有困難去求他，他回頭幫忙的機率還是要比第二個人來得大。

●人際關係：交到可信之友

我喜歡從說話聲音、說話方式觀察一個人，是因為聲音很直接，不需要跟他要生辰八字，只要有意識的在面對面說話的時候，多一些覺察就能發現。聲音裡頭有一部分是原本的他天生的，跟聲帶、口咽腔構造有關的，影響了一個人的音質，而聲音的第二個部分是他的意念造就他的性格，做事快、狠、準的人，語速通常不會太慢；腦袋裡有謀略的人，聲音通常也展現出謀定而後動的冷靜感。

因此，光是從一個人聲音的快、慢、冷、熱、強、弱、明、暗、內、外、剛、柔，就可以聽出很多關於這個人的線索，再配合上這個人說話的內容、慣用的語氣，讓我們在初見面的交談中，就能大概判斷他是怎麼樣的一個人，知道他是怎樣的一個人，很快地就可以決定我跟他要建立的關係層次，究竟是要跟他保持在泛泛之交，還是要加碼相處時間，發展成摯友或事業夥伴。

要知道，建立關係是有成本的，你投入的時間、金錢、資源、感情都是成本，而這些成本的背後有一個很重要的核心價值就是「信任」，誤信了人，慘賠的是自己。雖然在管理學上有一句話叫：「疑人不用，用人不疑。」但是如果「錯把賤人當貴人，錯把貴人當仇人。」這樣的人生就繞了遠路了。

因此在和一個人深度交往之前，先從聲音了解這人的性格、行事風格、思考模式還有價值觀，學習「聽聲辨人」這個科目，終生受用。

另外，你怎麼聽別人，別人就怎麼聽你。人貴自知，你可以從聲音更了解自己是什麼樣性格的人，你性格的優勢在哪裡？會卡關、碰到瓶頸的地方又在哪裡？如何修練自己，才能夠在職場、人生中更上一層樓？透過聲音打開生命的局限，讓自己更有彈性，在生活的不同場景裡面活用聲音，扮演好人生舞台上每個不同的角色。

●招募人才：找到好員工

希臘哲學家Galen說：「聲音是一個人靈魂的反射鏡。」外貌可以靠髮型、化妝、穿著打扮，甚至減肥、整形來改變，但聲音卻很難偽裝。大部分的人沒有接受過聲音的專業訓練，聲音毫無防備的透露出一個人的性格和行為模式。

也許你會說，很多人說話也會「裝」。沒錯！說話方式可以裝，不過當你開始學習聽聲辨人，慢慢提升你的聽覺敏感度，不管是裝模作樣、裝腔作勢、裝神弄鬼、裝瘋賣傻，還是裝聾作啞，別人說話聲音裡的各種「裝」，你那靈敏的耳朵也能夠聽得出來。

為什麼招聘員工需要面試？因為找錯人的代價挺大，薪水白發了不說，還有可能劣幣驅逐良幣，值得栽培的員工被不適合的員工氣走、逼走，把公司搞得烏煙瘴氣，本來不該煩惱的統統變成了煩惱，還能不能專心的賺錢呢？

身為HR、主管、老闆，你可知道，錄用到不適當的人選，可能會使公司損失至少2年的薪水，這還是公司在6個月之內發現用錯人，並且立刻改正的最低損失。根據人力銀行調查顯示，有超過8成9的企業主認為聲音表情能夠反映出求職者的人格特質，而面試的時候，仔細聽聽看應聘者的聲音，你會得到更多關於這個人的線索。

一般在招募人才的時候，有兩個觀察重點：一個是應聘者的「能力」，包括了他能做什麼、能做到什麼程度；第二是應聘者的「個性」，這個個性就是他喜歡什麼、不喜歡什麼、能不能跟同事和諧的相處、遇到挑戰時又會如何選擇。而這兩點比較起來，個性又比能力來得重要，我認識很多聰明的人，他們的失敗不是因為能力不足，而是因為個性問題，「江山易改，本性難移」，說白了，個性在職場上是硬傷。

說到了個性，從打招呼可以聽出哪些跟聲音一起被傳遞出來的東西呢？第一是「人我距離感的拿捏」，也就是應聘者跟陌生人「連線」的態度，第二個，我請你聽聽看「自我覺察的能力」，也就是應聘者知不知道自己說話的方式、聲音表現的方法，會給面試官什麼樣的感覺，有沒有意識到要看場合來調整聲音呢？

第三，我也請你聽聽看「適合什麼性質的崗位」，也就是聽應聘者是比較會做人，還是比較會做事。通常聲音能輕易的與別人連線、能夠自在表達情感的，適合做與人接觸的工作；而聲音比較理性、不帶感情的，適合做不太需要與人頻繁互動的工作。

●好好說話的奧義

我喜歡從說話聲音、說話方式「聽」察一個人，因為聲音很直接，不需要對方的生辰八字，只要在跟對方互動的時候多一些敏感度，就能聽出很多線索。聲音有一部分是天生的，跟聲帶、口咽腔構造有關，影響了一個人的音質（音色），例如：聲帶短的人，聲音比較高、比較尖；聲帶長的人，聲音比較低沉。

聲音的第二個部分是後天養成的用聲習慣，也是一個人性格與意念長期交互作用所產生出來的特質，比方做事快、狠、準的人，語速通常不會慢、不會拖；腦袋裡有謀略、善於規劃的人，聲音通常會展現出謀定而後動的冷靜感。

想要提升說話的影響力，聲音是非常值得探索的學問，而且是必須培養的關鍵能力。關於說話，「同步」這個概念非常重要，一個人開口說話時，如果能觀照到自己心意、語意、語氣的同步性，就有更多機會把話說對、說好，說得有力量。

同一句話，用不同語氣來說，會有不同效果。以下這個句子，請你配合標點符號來說說看：

「我愛你。」

「我愛你！」

「我愛你？」

「我⋯⋯愛⋯⋯你⋯⋯」

句號的「我愛你」是堅定的；驚嘆號的「我愛你」是興奮的；問號的「我愛你」是質疑的；刪節號的「我愛你」是害羞的，也可能是被迫說出來的。

說話，是一個理性與感性兼具的行為，既用「內容」（語意）傳達理性思維，也用「語態」（聲音）傳遞情緒、情感。

心態會反映在語態上：心不在焉，說話的語氣就會鬆弛發散；心猿意馬，說話的語氣就容易浮躁失控。因此，可以從「語意」和「語氣」來理解、推測說話者的「心意」。

語意，就是說話的內容、就是文字、就是台詞、就是「語言訊息」，也就是你要說什麼。語氣，就是說話的形式、就是聲音、就是語態，就是「非語言訊息」，也就是你要怎麼說。

語言訊息和非語言訊息的組合千變萬化，讓我們能夠對別人表達內在各種細緻、幽微的情感。懂說之前先懂聽，聽一個人說話，有意識的把他說話的內容，跟所用的聲音（語氣）分開來聽，就會發現更多隱藏在話語裡的細節。

說話時，心意、語意、語氣三者同步，表達的效率最高、影響力也最大，因為別人容易聽懂。然而，這三者之間只要有拉扯、不一致，就會提高別人的理解難度，且不易贏得信任、甚至讓人覺得矯情，表達的效率低不說，還容易引起誤會，讓溝通變得更棘手。

想把人際關係經營好、成為一個對別人有影響力的人，「表裡如一」很重要。如果自認「心意」是好的，更要留意「語意」和「語氣」的選擇，盡量讓「語意」和「語氣」毫無懸念地傳達「心意」，不管這個心意是關懷、提醒、勸告、鼓勵、建議，還是防禦（畫界線），這便是好好說話的奧義。

〈本文摘自《周震宇的聲音魅力學：聽懂弦外之音、用對聲音裡的9種力量》/天下文化〉