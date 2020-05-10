弱肉強食是大自然的不變法則，位於食物鏈頂端的捕食者是所有動物懼怕的天敵，但如果惹到不該惹的對象，恐怕也是吃不完兜著走了！日前一隻兇猛的尼羅鱷不小心闖入河馬群的地盤，立刻被火爆的河馬們視為威脅，慘被毒打一頓，可憐的模樣讓人同情。

兇猛的尼羅鱷闖入河馬群中，竟慘遭圍毆。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

體長可達5公尺的尼羅鱷是非洲最大的爬行動物，牠們主要棲息在河流及湖泊之中，會埋伏在水池邊緣偷襲獵物，是最頂級的掠食者之一。日前一隻尼羅鱷不小心闖入河馬群的地盤，從影片可以看到，周圍的河馬立刻合力圍攻這隻不知好歹的尼羅鱷，輪流將牠咬起來拋摔，並猛烈的撞擊牠，讓平常以兇猛形象示人的尼羅鱷看起來就好像一個破布娃娃，只能任憑擺布，最後才趁隙從旁邊狼狽的逃走，保住小命。

據了解，形象可愛溫馴的河馬實際上脾氣非常暴躁，地域性極強的牠們也被認為是最具攻擊性的動物之一，再加上位於較後方顎部關節讓牠們的雙顎可撐開將近150度，4根長達50公分的獠牙，有重達2500磅的咬力，因此只要被牠們視為威脅，通常不會有甚麼好下場，數據顯示，每年約有數百人慘遭河馬殺害。而尼羅鱷雖然也會補食河馬，但大多只食用河馬屍體或是年紀衰老及生病受傷的河馬，以及河馬幼崽，很少攻擊健康強壯的成年河馬。