經常在路上看到道路施工的狀況，除了擺設假人或標示提醒駕駛之外，在交通擁擠的路段也會安排工人穿著明顯的反光背心指揮交通。日前就有一組正妹工人的照片在網路上瘋傳，除了亮眼的外型受到矚目，更驚見她背心內「全中空」！超火辣尺度和身材瞬間引起網友暴動。

在 Instagram 查看這則貼文 鈴木ふみ奈（@fuminasuzuki）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 11 日 上午 6:19 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 鈴木ふみ奈（@fuminasuzuki）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 11 日 上午 6:20 張貼

近日有一組正妹工人在路上指揮交通的照片在網路上遭到瘋傳，可以看到該名正妹戴著工地安全帽，穿著反光的螢光背心，拿著LED燈的交通指揮棒站在施工處指揮，看起來十分專業。但仔細一看卻發現，螢光背心下竟然「全中空」，什麼都沒穿，露出驚人的超巨視角，性感身材讓人看了鼻血直流！隨後也有專業網友起底該名正妹的真實身分其實是日本寫真女星鈴木富美奈〈鈴木ふみ奈〉，而該組照片似乎是她為週刊特別拍攝的角色扮演照。

在 Instagram 查看這則貼文 鈴木ふみ奈（@fuminasuzuki）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 11 日 上午 6:17 張貼

照片曝光之後成為熱門的話題，不少網友看了紛紛留言回應「還好不在一般道路上不然絕對會塞車塞很久」、「身材真是太猛了~這胸型很不錯~純天然的吧」、「巨奶指揮交通，我想交通一定會大亂」、「天氣太熱了，穿清涼一點也是可以理解的」、「這才是交通堵塞的亂源所在吧」、「我怎麼都沒遇過呢?」、「大家都停在哪觀賞」、「最近戶外這種溫度，上身穿這樣算還好」。