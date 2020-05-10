方面又好搭配的T恤，是許多民眾最常見的穿搭，但穿出門之前可要看清楚上面的字樣了，不然恐怕會鬧出大笑話！一名騎機車的網友在馬路上看到前方女騎士穿著一件印著許多THANK YOU〈謝謝〉的T恤，沒想到仔細一看才發現上面竟然暗藏玄機。

一名網友在PTT笨板以標題「有禮貌T-shirt」發文，表示日前騎車在路上停紅綠燈的時候，發現前方的阿姨穿著一件印滿英文謝謝字樣的綠色T-shirt。想說這件衣服也太禮貌，就拍下來傳給友人，沒想到之後多看幾眼竟發現在謝謝中間還印有英文的髒話「FXCK」，讓他瞬間傻眼直呼：「原來是thank中帶fxck阿～～～」。

文章曝光之後引起熱議，網友們紛紛留言表示「XDDD F字樣印得好淡，惡意」、「剛還看不到F開頭的在哪裡XD」、「拜託穿英文字T得請自行看懂再穿阿....」、「沒禮貌的人很多啊」、「好啦，這種衣服我會很想買」、「阿姨應該不知道吧」、「去菜市場很多這種衣服啊XD 阿姨們都買的很開心（？」還有不少人分享類似經驗「剛在路上看到路人的英文T上面寫著sick....現在買英文T都會習慣翻譯完再考慮要不要買」、「之前看堂妹穿了一件翻譯成中文是『那女人放屁很大聲買』的衣服忍不住大笑。」、「之前不是有hentai的衣服，我看很多人知道意思還是很…」、「我老師也都穿寫著oppai」、「之前路上看過一個阿姨的牛仔褲上面寫slut」。