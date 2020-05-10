會開車或騎車的人平時一定都有碰過「圓環」，它主要是設計在擁有超過2向大量車流樞紐處，可以幫助紓解塞車問題，因為它不需要信號燈而且又可以大幅減少交通衝突和事故的發生，所以通常都會認為圓環的設計優於十字路口。然而在英國卻出現一個結合7個環狀設計而成的「魔術圓環」，成為了許多新手司機的惡夢。

(影片來源/YouTube/WIRED/如遭刪除請見諒)

這個魔術圓環位於英國威爾特郡斯溫頓，於1972年建造，由5個迷你圓環、一個大型圓環和一個逆時針方向的圓環組成，雖然光看空拍圖很容易就讓人頭暈目眩，但實際上駕駛們只需要按照路上的只是行走，最多只會轉一圈就可以從想要的路口出去，不過若是新手駕駛碰上這個看似複雜卻簡單的圓環很可能會感到相當不安害怕，因為只要一開錯車道就沒有辦法再回頭，只能硬著頭皮朝錯誤的方向前進，再另尋走回「正途」的機會。

而這個魔術圓環也因為複雜的設計被多次進行了負面的評價，像是2005年，英國一間保險公司就將之評為「英國最糟糕的圓環」；2007年一個汽車雜誌把它選作「世界上最糟糕的路口」之一，BBC在同年也將之評選為「英國10個最可怕的路口」之一；2009年，英國車輛救援服務也把它選為「英國第四可怕的路口」。

不過儘管惡評如潮，這個魔術圓環卻擁有相當好的交通安全紀錄，因為駕駛們進到這裡後都會盡量放慢速度，避免危險意外的發生。