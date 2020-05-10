今天是一年一度的母親節，大部分的人都特地空出時間和家人一起相聚慶祝，感謝媽媽一直以來辛苦的付出。一名網友就在論壇上分享媽媽年輕時的照片，自帶仙氣的長相讓網友超驚艷，紛紛直呼：「媽咪超正！」

一名網友在論壇Dcard以標題「我媽咪好像很漂亮」發文，表示在家裡翻閱舊照片的時候，發現媽媽年輕的時候不但顏值在線還是身材擔當，在那個修圖和濾鏡都還沒出現的年代顯得格外出色。從附上的照片來看，不管是結婚的濃妝照還是平常清純的模樣都仙氣爆表，俏麗的短髮配上甜甜的酒窩，簡直和現在時下的網美和藝人不相上下，讓原PO最後也不禁驕傲的表示：「被爸爸娶到真是太幸福了！」

文章曝光後引起熱議，媽媽的盛世美顏也讓網友暴動留言「老爸上輩子一定是拯救了世界」、「無法質疑的美麗呢」、「原po媽咪超正！我愛！」、「根本是藝人等級」、「哇嗚現在一定也很正」、「有點像泫雅 好漂亮！」、「妳媽好美」、「第一張好像簡廷芮」、「氣質很好的媽咪」、「好美好美 想看現在的媽媽」。