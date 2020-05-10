台灣各縣市幾乎都有屬於自己的特色名產，是外縣市甚至外國遊客到當地旅遊時一定要購入的，像是宜蘭的牛舌餅、花蓮的麻糬、嘉義的方塊酥、金門的牛軋糖等等，而說到台中大部分人就會想起「太陽餅」。最近有網友就好奇詢問台中在地人，購買太陽餅時是否都會有口袋名單，沒想到大家的回答卻讓人超震驚！

這名網友在PTT上發文，表示說到台中就不能不提到太陽餅，而PO主聽說台中人們在聚會的時候，對於太陽餅都有不同的喜好選擇，所以他對此相當好奇，詢問在這麼多間有賣太陽餅的店家中，究竟購買哪一間才是最內行的。

此文一出，立刻吸引許多台中當地人出面解答，不過大家的答案卻出人意料，一致地表示台中人其實不太會吃太陽餅，「我都吃奶油酥餅啦，台中人才不吃太陽餅」、「台中人不吃太陽餅+1，但台中人會買太陽餅俊美跟東泉當伴手禮」、「台中人唯一吃太陽餅的時候，是親戚帶來的伴手禮」、「太陽餅是拿來賣給外地遊客的」、「台中人，太陽餅都是拿來當禮物的，自己才不吃」、「台中人多少會吃奶油酥餅，但真的沒人吃太陽餅」。