秦始皇的陵墓是大陸第一個規模宏大、布局講究且保存完好的帝王陵寢，其中最受到世人所知且矚目的，就是數量十分壯觀驚人的兵馬俑了，在最開始這些兵馬俑們原本漆有紫黑紅綠等十種顏色，然而出土不到5分鐘後就因為與空氣接觸氧化，而變成了現在的土灰色，不過在這之中卻有一個兵馬俑，仍保持著「綠臉」的狀態，就連專家也無法解釋這個現象。

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據悉，這個綠臉俑被發現的時間比其他兵馬俑還要晚大約20年，是在1999年時，考古學家於秦始皇兵馬俑二號坑東北部的跪射俑軍陣中所發現的，不過這個綠臉俑卻不同於其他的兵馬俑，在出土後並沒有因為氧化而褪至土灰色，反而保留著臉部的綠色模樣，讓當時在場的考古學家都困惑不已，也因此各界對此也流傳著各種各樣的猜想，其中包含了工匠的惡作劇、萬馬軍中的儺人（遠古時期驅疫逐邪的巫術祭祀活動）、為了嚇唬敵人、工匠是色盲等等，但至今也沒有人知道其正確的原因。

此外，這個綠臉俑因為十分神祕且珍貴的原因，至今只在世人的面前出現過4次，而且從未到過除了大陸和台灣以外的國家展出，可以見得兵馬俑博物館對它進行著相當嚴密的保護。