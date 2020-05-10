為了維護街道和公用空間的整潔，每天都會有清潔員打掃、整理掉落在地上的垃圾或落葉等物品，然而有些東西卻不是這麼好清理的！近日，一段影片在網路上瘋傳，西班牙一處公園地面上都被白楊絮給舖滿，清潔員不堪其擾，最後竟選擇直接放火燒，危險又神奇的場面讓不少網友看了都相當震驚。

(影片來源/YouTube/NueveCuatroUno/如遭刪除請見諒)

綜合外媒報導，這座公園名為錫達科斯（Cidacos）位於西班牙卡拉奧拉（Calahorra），當地一戶人家當天帶著孩子準備到這裡散步，然而卻驚見清潔員「放火燒公園」的情景，讓他們下了一大跳；從畫面中可以看到，公園的地面上鋪滿了白色的白楊絮，而火勢燒過之後只留下原先綠色的草地，整個過程十分神奇，不過那家人仍是打電話通報，當地的消防局也立刻派人前來撲滅了這場火勢。

據悉，這樣子燒之所以沒有釀成嚴重火災的原因，是因為白楊絮相當乾燥，再加上公園的植被被照顧地很好、足夠濕潤且不易燃，才會在還來不及起火時就已經燒過去了，實際上這樣的做法是非常危險的，千萬不要輕易模仿，過去就曾有男子因為貪玩而燒白楊絮，結果引燃了一旁的塑料廢棄物，最終燒毀了一間冷庫，共3770萬人民幣的財產，而該名男子也因為失火罪被判處4年有期徒刑。