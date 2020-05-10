在傳統的家庭中，母親通常都是扮演著照顧孩子的角色，而父親則是外出賺錢扶養整個家庭，因此有許多的父親都不太懂得如何和孩子相處，每到親自照料小孩的時候總會手忙腳亂，或是做出一些讓另一半哭笑不得的事情，而其他的雄性動物似乎也如同人類男子一樣不太會照顧下一代。

Singa the lion struggles to look after his five unruly cubs https://t.co/SdOGTnMF2Q — Daily Mail Online (@MailOnline) May 10, 2020

根據《每日郵報》報導，野生動物攝影師琳達（Linda Smit）紀錄了一隻生活在比利時派克維動物園（Pakawi Park Zoo）的雄獅被迫擔任奶爸的日常，她透露因為母獅JJ被另一隻母獅所襲擊，身上受到了重傷不得不休息，因此雄獅辛加（Singa）逼不得已擔起了照顧牠的孩子－一群幼獅的責任。

雖然辛加非常努力在試著揣摩母親的行為，溫柔地對待牠們，並將之叼起帶往更加安全的地方，但卻因為沒有足夠的經驗與技巧，導致每每牠只要一接近，幼獅就會放聲尖叫；此外，如果愛玩的幼獅咬了辛加的尾巴，牠也會顯露出脾氣暴躁的模樣。

所幸幾個禮拜後，母獅JJ在經過獸醫的檢查與照顧之下恢復健康，終於可以回到幼獅們的身邊，當牠一走進圍欄之中，幼獅們都顯得非常開心，辛加的努力似乎並沒有得到孩子們的喜愛。