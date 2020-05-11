不管是國內還是國外都認為生殖器的長度是男性雄風的象徵，越長代表越勇猛！像從PTT西斯板開始風行的「30公分」就成為現代流行語，也是鄉民重要的代號之一，連知名饒舌團體「頑童 MJ116」都曾經以此為靈感，創作神曲《30CM》。但你知道世界上生殖器最長的動物究竟誰嗎？最長竟可達300公分！

生物學家曾在海中意外拍攝到座頭鯨「露鳥」的畫面。(影片來源/YouTube/Pacific Whale Foundation/如遭刪除請見諒)

藍鯨（學名：Balaenoptera musculus）是地球上現存體形最大的動物，也是地球史上最大的動物，體長超過33公尺，重達177公噸。如此龐然大物同時也「天賦異稟」，擁有全世界最長的生殖器，平均長度為180到300公分左右，堪稱動物世界中的霸主，且睪丸重達45公斤，每次射精的精液可達20升。過去就曾有生物學家在海中拍攝到和藍鯨同科的座頭鯨為求偶在海中「露鳥」的情況，當時曝光的生殖器影片就曾經造成網友熱烈的討論。

據了解，藍鯨不止生殖器大，身體的構造和器官尺寸也同樣驚人，像是舌頭就有2000公斤、頭骨有3000公斤、肝臟有1000公斤、心臟有500公斤且大小相當於一輛汽車的大小、血液循環量達8000公斤，如果把腸子拉直，也足足有200到300公尺長。