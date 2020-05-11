近期有越來越多藝人和直播主轉戰Youtube平台，除了和粉絲分享日常生活之外，也能吸引到更多不同的族群。一名韓國的正妹DJ近日就貼出幫自己愛狗洗澡的影片，看似溫馨的畫面卻因為她養眼的服裝瞬間失焦，不科學的超辣身材也讓網友全都爆動。

正妹DJ「DJ Henney」近日在自己的Vlog幫愛狗洗澡，超火辣的穿著超吸睛。(影片來源/YouTube/표은지DJ Henney/如遭刪除請見諒)

南韓知名正妹DJ「DJ Henney」〈表恩智/표은지〉靠著天使般的臉孔和魔鬼身材在網路上擁有高人氣，除了DJ身分之外她還身兼直播主和YouTuber的身分，她也經常在自己的YouTuber頻道和粉絲分享日常生活的Vlog。在日前更新的最新一集當中，她特別紀錄自己幫愛狗洗澡的過程，可愛溫馨的畫面讓人忍不住嘴角失守。但仔細一看發現，Henney的居家服竟然超火辣，綁帶的中空背心和超短的熱褲將她性感的完美曲線展露無疑，看了鼻血狂流。

在 Instagram 查看這則貼文 표은지🍎Eunji Pyo（@pyoapple）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 9 日 下午 10:23 張貼

影片曝光後引起熱議，不少網友看了紛紛暴動留言「我家也有狗狗，要一起洗嗎」、「我家沒有狗，但是也可以一起洗啊!」、「484讓人看了心癢癢」、「汪星人太幸福了，有這樣正又身材好顏值高的女神級主人。」、「皮膚真的好好喔~光滑又細緻的感覺真是棒啊」。