有不少動物在小時候都長得十分相似，若是平常人們很少有機會見到的動物，更容易就會不小心認錯。日前，日本一名男網友在北海道的國道旁邊撿到了一隻棕褐色的小奶狗，並發文希望可以找到飼主來認養，沒想到其他網友們看到照片後，卻發現這隻小奶狗的真實身分並沒有那麼簡單！

這名推主「MARCY」在推特中發文表示，他於本月1日下午經過北海道某國道時，在一旁發現了一隻看起來才1到2個月大、長著棕褐色毛髮的可愛小奶狗，由於在附近沒有看到這隻小奶狗的父母或家人，於是推主將之帶往動物醫院，並且希望有飼主可以出面認養。

然而網友們在看見小奶狗的照片後，卻驚覺牠的身分並不單純，認為這隻小動物比起狗更像是狐狸的小孩，推主事後也向獸醫進行確認，認證牠真的是一隻小狐狸；此外，推主也和當地的「北見狐狸牧場（北きつね牧場）」聯絡，幾天後便將牠交給牧場來照顧，在此之前他們也替小狐狸取名為「Luna（ルナ）」，目前牠已經和牧場中的朋友們相處地非常愉快了。