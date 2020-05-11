在古代許多小國都會「進貢」一些物品或金錢給予大國，以維持自己國家的安全與存在，然而在朝鮮半島上的高麗國和朝鮮王國卻不斷地在向元明清三個朝代敬獻該國的女子，稱之為「貢女」，但有許多的女子都不願意遠嫁他國，紛紛以閃婚或是其他的辦法逃避，逼得高麗王下達不通人情的奇葩命令，逼該國的女子乖乖就範。

在蒙古入侵高麗後，元世祖忽必烈對於高麗採取懷柔政策，高麗的忠烈王娶忽必烈之女為妻，而高麗則必須向元朝進貢美女，忠烈王也因此設立了「結婚都監」和「寡婦處女推考別監」，負責尋找、徵集和運送貢女的相關事宜，然而此事卻在民間受到了極大的牴觸，不少女子紛紛閃婚以躲避被徵招為貢女的命運，高麗只好用「逆賊之女」和「僧人之女」充數。

之後，元朝對於貢女的要求也越來越高，使得忠烈王不得不下達命令，要求全國的女子不准私自嫁娶，處女都必須獻貢給元朝，而該項「貢女政策」也帶給高麗國社會嚴重且深遠的影響。據統計，元朝向高麗提出貢女要求25次，高麗主動進獻貢女32次，合計貢女達1479人，直到娶了高麗貢女奇皇后為妻的元順帝上位後，才終於頒布了禁止貢女的詔書。