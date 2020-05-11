現今的網路十分發達，各式各樣的商品包含家電、生鮮食品，通通都可以透過網路買到，只不過網購因為看不到實際的商品也存在著極高的風險，若是碰上了詐騙的賣家可就欲哭無淚了。前陣子，杜拜一名女網友就在網路上買了一副AirPods，沒想到實體商品一寄來卻讓她忍不住驚呼。

A woman ordered AirPods off of Amazon for the too good to be true price of $60. And when they arrived they were bigger than her head 😂😂 pic.twitter.com/VUI1n3DoDl — Virgin Radio Toronto (@VirginRadioTO) May 4, 2020

根據《太陽報》報導，這名女子阿里扎伊（Aleezay）在知名的網購平台亞馬遜（Amazon）上，以50英鎊（約新台幣1850元）的價格購入了一副AirPods，雖然她知道自己很有可能是買到假貨，認為可能只是和正版外觀極其相似的白色無線耳機，沒想到收到實體商品後卻讓她驚呆了，因為這副AirPods光單邊的耳機就和吹風機一樣大，阿里扎伊也無奈地在推特上發文，感嘆道：「我今天收到了在亞馬遜買的AirPods，我的老天，它們未免也太巨大了…」。

這條推文發布以後立刻吸引來大批網友，獲得了超過38萬人點讚，大家都對這荒謬的購物經驗給逗的哈哈大笑，「我猜這應該是給大象用的AirPods」、「你在開玩笑嗎？難道他們也會幫巨人做耳機？」、「太好了，再也不會弄丟無線耳機了！」、「我笑了5分鐘了，還笑哭了」、「這不會其實是吹風機吧？」