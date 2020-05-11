雖然每個國家女孩子的長相都會有屬於該國獨一無二的特色，但還是可能存在著不少共通的地方。日本知名女星橋本環奈在2013年時以「奇蹟的一張」照片爆紅，被眾多媒體及網友譽為「千年一遇美少女」，因而受到不少人的喜愛。最近，有日本網友就在網路中發現了一名來自韓國，外貌和氛圍及其相似的正妹。

在 Instagram 查看這則貼文 반다나 오나나 𝒅𝒂𝒓𝒍𝒂𝒆（@nodoodlin.darlae）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 17 日 下午 6:42 張貼

這名韓國正妹달래的照片近日被日本網友分享到推特中，並稱她為「韓國版的橋本環奈」，從照片裡可以看見달래的長相相當清秀可愛，再加上褐色的隱形眼鏡加持，和橋本環奈果真有幾分的相似度，其他網友們看到後也都感到相當神奇，還有人點出她的長相其實也和日本女演員相武紗季有著相同的氛圍與感覺，「有一點橋本環奈加相武紗季的感覺」、「太可愛了…」、「好像看到了天使」、「天啊，真的太漂亮了」、「為了姐姐的美貌鼓掌」。

在 Instagram 查看這則貼文 시간아 뛰어라 𝒅𝒂𝒓𝒍𝒂𝒆（@nodoodlin.darlae）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 3 日 上午 12:52 張貼

달래經常會在IG上面分享自己的日常生活，而且各種類型的照片她都會嘗試拍攝，絲毫不顧忌自己的少女形象，擺出了不少像是露出雙下巴、摳鼻孔的姿勢，不過這些照片反而增加了她的親和力以及俏皮可愛的性格，也因此讓她受到許多粉絲的喜愛，目前IG已經有2.2萬人追蹤。